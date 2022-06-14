https://arabic.sputniknews.com/20220614/البرلمان-الأوكراني-يعتزم-مطالبة-زيلينسكي-ببدء-مفاوضات-بشأن-إلغاء-الدين-العام-الخارجي-1063573913.html

البرلمان الأوكراني يعتزم مطالبة زيلينسكي ببدء مفاوضات بشأن إلغاء الدين العام الخارجي

البرلمان الأوكراني يعتزم مطالبة زيلينسكي ببدء مفاوضات بشأن إلغاء الدين العام الخارجي

يعتزم البرلمان الأوكراني تقديم طلب إلى الرئيس فلاديمير زيلينسكي، بشأن بدء مفاوضات مع شركاء أجانب حول إلغاء ديون الدولة الخارجية. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T11:46+0000

2022-06-14T11:46+0000

2022-06-14T11:46+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

البرلمان الأوكراني

فلاديمير زيلينسكي

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ويقترح الطلب إجراء مفاوضات على الفور مع جميع الشركاء والدائنين الأجانب لأوكرانيا لمراجعة وإلغاء الدين الخارجي للدولة.وأشار الطلب إلى أن الوضع الحالي هو حالة قاهرة "ظرف لا يمكن التنبؤ به يجعل من الممكن التخلي عن الالتزامات التي تم التعهد بها في وقت السلم".وقال وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكو، في شهر أبريل الماضي، إن كييف حتى الآن لا تتفاوض بشأن إلغاء أو إعادة هيكلة الديون الخارجية.يشار إلى أن الدين الخارجي لأوكرانيا يبلغ 56.83 مليار دولار. وبحلول نهاية هذا العام ، يجب دفع 3.4 مليار دولار.واقترحت نائبة البرلمان الأوكراني يوليا تيموشينكو، في شهر أبريل الماضي، بدء مفاوضات بشأن إعادة هيكلة الدين العام الخارجي لأوكرانيا، وفقا لها، هناك حاجة إلى تأجيل الدفع لمدة 10-20 عاما.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220403/أوكرانيا-تقترح-بدء-مفاوضات-حول-تأجيل-سداد-ديونها-الخارجية-لمدة-10-20-سنة-1060803748.html

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العالم, أخبار أوكرانيا, البرلمان الأوكراني, فلاديمير زيلينسكي