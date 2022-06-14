https://arabic.sputniknews.com/20220614/البرلمان-الإسباني-يرفض-النظر-بمبادرة-الحد-من-حصانة-الملك-1063581916.html

البرلمان الإسباني يرفض النظر بمبادرة الحد من حصانة الملك

البرلمان الإسباني يرفض النظر بمبادرة الحد من حصانة الملك

رفضت هيئة رئاسة مجلس النواب الإسباني، اليوم الثلاثاء، النظر في مشروع قانون يهدف إلى الحد من حصانة الملك. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T13:28+0000

2022-06-14T13:28+0000

2022-06-14T13:28+0000

العالم

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وبحسب وكالة "أوروبا برس"، قُدم المشروع من قبل حزب الباسك القومي، لكنه لم يحظ بتأييد حزب العمال الاشتراكي الإسباني بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بالإضافة إلى معارضة "حزب الشعب" له أيضا.وعلى الرغم من هذه المبادرة التي لم تلق تأييد الأغلبية، إلا أن محاميي البرلمان أكدوا أن مثل هذه القضايا يمكن حلها من خلال عملية الإصلاح الدستوري.وتنص المادة 56 من الدستور الإسباني على أن "شخص الملك محصن، ولا يخضع للمساءلة"، كما جاء في المصدر.وعلى الرغم من المادة الدستورية، إلا أن رئيس الوزراء الإسباني لم يستبعد إمكانية تعديل القانون الأساسي للبلاد من أجل الحد من حصانة الملك.اكتسبت هذه القضية أهمية كبيرة في إسبانيا على خلفية فضيحة (الملك السابق) خوان كارلوس الأول، الذي تنازل عن العرش في عام 2014.وعلى الرغم من عدم توجيه أي اتهامات إلى خوان كارلوس الأول، إلا أنه كانت هناك عدة تحقيقات في البلاد تتعلق بأنشطته الغريبة، لكن مكتب المدعي العام الإسباني أعلن إغلاق إجراءات التحقيق، بعد مغادرة خوان كارلوس الأول البلاد بشكل رسمي.

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العالم