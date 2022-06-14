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https://arabic.sputniknews.com/20220614/التضخم-في-السويد-يصل-لأعلى-مستوى-له-منذ-1991--1063612706.html
التضخم في السويد يصل لأعلى مستوى له منذ 1991
التضخم في السويد يصل لأعلى مستوى له منذ 1991
قالت هيئة الإحصاء السويدية (SCB)، الثلاثاء، إنَّ التضخم في السويد بلغ 7.2٪ الشهر الماضي، وهو أعلى معدل منذ عام 1991. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T22:57+0000
2022-06-14T22:57+0000
السويد
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لما ذكره التلفزيون السويدي نقلا عن هيئة الإحصاء، بلغ التضخم في البلاد 6.4٪ في أبريل 2022.يشار إلى أنَّ التخضم في السويد وصل عام 1991 إلى 7.8 في المائة.
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السويد

التضخم في السويد يصل لأعلى مستوى له منذ 1991

22:57 GMT 14.06.2022
© AFP 2022 / HENRIK MONTGOMERYرئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون
رئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / HENRIK MONTGOMERY
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قالت هيئة الإحصاء السويدية (SCB)، الثلاثاء، إنَّ التضخم في السويد بلغ 7.2٪ الشهر الماضي، وهو أعلى معدل منذ عام 1991.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لما ذكره التلفزيون السويدي نقلا عن هيئة الإحصاء، بلغ التضخم في البلاد 6.4٪ في أبريل 2022.
يشار إلى أنَّ التخضم في السويد وصل عام 1991 إلى 7.8 في المائة.
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