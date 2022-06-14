https://arabic.sputniknews.com/20220614/التضخم-في-السويد-يصل-لأعلى-مستوى-له-منذ-1991--1063612706.html
التضخم في السويد يصل لأعلى مستوى له منذ 1991
التضخم في السويد يصل لأعلى مستوى له منذ 1991
قالت هيئة الإحصاء السويدية (SCB)، الثلاثاء، إنَّ التضخم في السويد بلغ 7.2٪ الشهر الماضي، وهو أعلى معدل منذ عام 1991. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T22:57+0000
2022-06-14T22:57+0000
2022-06-14T22:57+0000
السويد
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لما ذكره التلفزيون السويدي نقلا عن هيئة الإحصاء، بلغ التضخم في البلاد 6.4٪ في أبريل 2022.يشار إلى أنَّ التخضم في السويد وصل عام 1991 إلى 7.8 في المائة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السويد
التضخم في السويد يصل لأعلى مستوى له منذ 1991
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قالت هيئة الإحصاء السويدية (SCB)، الثلاثاء، إنَّ التضخم في السويد بلغ 7.2٪ الشهر الماضي، وهو أعلى معدل منذ عام 1991.
موسكو - سبوتنيك
. ووفقا لما ذكره التلفزيون السويدي نقلا عن هيئة الإحصاء، بلغ التضخم في البلاد 6.4٪ في أبريل 2022.
يشار إلى أنَّ التخضم في السويد
وصل عام 1991 إلى 7.8 في المائة.