https://arabic.sputniknews.com/20220614/الجيش-الإسرائيلي-يحصل-على-آلية-لم-تصنع-إسرائيل-مثيلا-لها-من-قبل-1063558384.html
الجيش الإسرائيلي يحصل على آلية لم تصنع إسرائيل مثيلا لها من قبل
الجيش الإسرائيلي يحصل على آلية لم تصنع إسرائيل مثيلا لها من قبل
بدأت إسرائيل تصنيع ناقلات الجنود المدرعة المسماة "آيتان". 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T08:10+0000
2022-06-14T08:10+0000
2022-06-14T08:10+0000
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية خروج أولى ناقلات "آيتان" من مصنع "ميركافا"، مشيرة إلى أنها ناقلة ذات عجلات. ولم تصنع إسرائيل من قبل ناقلات جنود مدرعة ذات عجلات.وبالنسبة للجيش الإسرائيلي تعتبر آلية "آيتان" (لديها 8 عجلات) بديلا لناقلة الجنود المجنزرة الأمريكية M113. وقد جربها الجيش الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني 2017.وتستطيع آلية "آيتان" أن تسير على الأرض الصحراوية الوعرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الإسرائيلي يحصل على آلية لم تصنع إسرائيل مثيلا لها من قبل
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بدأت إسرائيل تصنيع ناقلات الجنود المدرعة المسماة "آيتان".
وأعلنت
وزارة الدفاع الإسرائيلية خروج أولى ناقلات "آيتان" من مصنع "ميركافا"، مشيرة إلى أنها ناقلة ذات عجلات. ولم تصنع إسرائيل من قبل ناقلات جنود مدرعة ذات عجلات.
وبالنسبة للجيش الإسرائيلي تعتبر آلية "آيتان" (لديها 8 عجلات) بديلا لناقلة الجنود المجنزرة الأمريكية M113. وقد جربها الجيش الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني 2017.
وتستطيع آلية "آيتان" أن تسير على الأرض الصحراوية الوعرة.