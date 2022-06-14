عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220614/الجيش-الإسرائيلي-يحصل-على-آلية-لم-تصنع-إسرائيل-مثيلا-لها-من-قبل-1063558384.html
الجيش الإسرائيلي يحصل على آلية لم تصنع إسرائيل مثيلا لها من قبل
الجيش الإسرائيلي يحصل على آلية لم تصنع إسرائيل مثيلا لها من قبل
بدأت إسرائيل تصنيع ناقلات الجنود المدرعة المسماة "آيتان". 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T08:10+0000
2022-06-14T08:10+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1063558235_0:157:3192:1953_1920x0_80_0_0_b4a0fe83feebb8ab9d6dfaace22633b4.jpg
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية خروج أولى ناقلات "آيتان" من مصنع "ميركافا"، مشيرة إلى أنها ناقلة ذات عجلات. ولم تصنع إسرائيل من قبل ناقلات جنود مدرعة ذات عجلات.وبالنسبة للجيش الإسرائيلي تعتبر آلية "آيتان" (لديها 8 عجلات) بديلا لناقلة الجنود المجنزرة الأمريكية M113. وقد جربها الجيش الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني 2017.وتستطيع آلية "آيتان" أن تسير على الأرض الصحراوية الوعرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1063558235_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_529a28e0870edc20ecf99ad1a6a157e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

الجيش الإسرائيلي يحصل على آلية لم تصنع إسرائيل مثيلا لها من قبل

08:10 GMT 14.06.2022
© Sputnik . Василий Батанов / الذهاب إلى بنك الصورناقلة جنود ذات عجلات
ناقلة جنود ذات عجلات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Василий Батанов
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
بدأت إسرائيل تصنيع ناقلات الجنود المدرعة المسماة "آيتان".
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية خروج أولى ناقلات "آيتان" من مصنع "ميركافا"، مشيرة إلى أنها ناقلة ذات عجلات. ولم تصنع إسرائيل من قبل ناقلات جنود مدرعة ذات عجلات.
وبالنسبة للجيش الإسرائيلي تعتبر آلية "آيتان" (لديها 8 عجلات) بديلا لناقلة الجنود المجنزرة الأمريكية M113. وقد جربها الجيش الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني 2017.
وتستطيع آلية "آيتان" أن تسير على الأرض الصحراوية الوعرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала