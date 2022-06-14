https://arabic.sputniknews.com/20220614/الحرس-الثوري-الإيراني-لا-احتمال-لنشوب-حرب-في-الظروف-الحالية-1063581747.html
الحرس الثوري الإيراني: لا احتمال لنشوب حرب في الظروف الحالية
الحرس الثوري الإيراني: لا احتمال لنشوب حرب في الظروف الحالية
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أنه "لا احتمال لنشوب حرب في الظروف الحالية". 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T13:25+0000
2022-06-14T13:25+0000
2022-06-14T13:25+0000
أخبار إيران
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وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي، في كلمة له خلال افتتاح مشروع في محافظة خوزستان، إن "الأعداء لا يجرؤون على النظر بطمع نحو إيران"، مشيرا إلى أن "حرس الثورة يشارك اليوم في حروب أخرى ومنها الحروب الاقتصادية".ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في وقت سابق اليوم، إلى "تشكيل قوة إقليمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة إيران".ونقل مكتب غانتس عنه قوله في خطاب: "ثمة ضرورة لبناء قوة مشتركة إقليمية بقيادة أمريكية وتشمل الدول العربية المتحالفة مع واشنطن لمواجهة العدوان الإيراني ونحن نعمل على ذلك"، وذلك حسب وكالة رويترز.وكان المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، قال إن القوات المسلحة ترصد كل تحركات العدو في أقل من الثانية.ونقلت وكالة فارس، عن العميد أبو الفضل شكارجي أنه إذا أراد العدو القيام بأية حركة فإن القوات الإيرانية سترد له الصاع بصاعين.وشدد العميد أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، على أن القوات الإيرانية تخوض حربا شاملة ضد الأعداء الذين يهدفون إلى القضاء على الدين الإسلامي، منوها إلى أن "العدو يريد انهيار الأسرة وزرع الخلافات بين العائلة الواحدة وزيادة نسبة الطلاق بين المواطنين لتوجيه ضربة إلى الشعب الإيراني النبيل".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني: لا احتمال لنشوب حرب في الظروف الحالية
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أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أنه "لا احتمال لنشوب حرب في الظروف الحالية".
وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي، في كلمة له خلال افتتاح مشروع في محافظة خوزستان، إن "الأعداء لا يجرؤون على النظر بطمع نحو إيران"، مشيرا إلى أن "حرس الثورة يشارك اليوم في حروب أخرى ومنها الحروب الاقتصادية".
ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في وقت سابق اليوم، إلى "تشكيل قوة إقليمية
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة إيران".
ونقل مكتب غانتس عنه قوله في خطاب: "ثمة ضرورة لبناء قوة مشتركة إقليمية بقيادة أمريكية وتشمل الدول العربية المتحالفة مع واشنطن لمواجهة العدوان الإيراني ونحن نعمل على ذلك"، وذلك حسب وكالة رويترز
.
وكان المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، قال إن القوات المسلحة ترصد كل تحركات العدو في أقل من الثانية
.
ونقلت وكالة فارس
، عن العميد أبو الفضل شكارجي أنه إذا أراد العدو القيام بأية حركة فإن القوات الإيرانية سترد له الصاع بصاعين.
وشدد العميد أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، على أن القوات الإيرانية تخوض حربا شاملة ضد الأعداء الذين يهدفون إلى القضاء على الدين الإسلامي، منوها إلى أن "العدو يريد انهيار الأسرة وزرع الخلافات بين العائلة الواحدة وزيادة نسبة الطلاق بين المواطنين لتوجيه ضربة إلى الشعب الإيراني النبيل".