https://arabic.sputniknews.com/20220614/الحكومة-الألمانية-تخصص-قرضا-لشركة-غازبروم-جيرمانيا-لتجنبها-الإفلاس-1063601946.html
الحكومة الألمانية تخصص قرضا لشركة "غازبروم جيرمانيا" لتجنبها الإفلاس
الحكومة الألمانية تخصص قرضا لشركة "غازبروم جيرمانيا" لتجنبها الإفلاس
قررت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، منح شركة "غازبروم جيرمانيا" قرضا بهدف إنعاشها وتجنب إفلاسها، وذلك في أعقاب إعلان الشركة الأم "غازبروم" الروسية وقف... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T18:47+0000
2022-06-14T18:47+0000
2022-06-14T18:47+0000
اقتصاد
أخبار ألمانيا
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برلين - سبوتنيك. وقالت الحكومة الألمانية، في بيان إنها قررت تمديد وصاية القسم الألماني السابق لشركة غازبروم، مضيفة أنه "من أجل ضمان أمن الإمدادات الألمانية ستكفل الحكومة إدارة شركة (غازبروم جيرمانيا) وحمايتها بشكل طويل الأجل"، مشيرة إلى أن "الشركة تعاني من ضائقة بسبب العقوبات الروسية قد تصل بها إلى حد الإفلاس".ونوهت بأن "تخصيص قرض من خلال بنك التعمير "KfW" سيمنع التأثير التعاقبي في سوق الطاقة، عندما يؤثر إفلاس شركة واحدة على بقية الصناعة، وسيتم استخدام الأموال المقترضة للحفاظ على السيولة وشراء الغاز".وتابعت: "تأتي هذه الخطوة بهدف إرسال إشارة واضحة إلى السوق بأن الغرض من هذه الإجراءات هو ضمان أمن الطاقة لألمانيا وأوروبا بأكملها".وجاءت تلك الخطوة بعد أن سمحت تعديلات طرأت، في أبريل/نيسان، على قانون الطاقة الألماني بإسناد مهام إدارة الشركة للسلطة في برلين، ونزع حق الإدارة عن الشركة الأم في روسيا ضمن إجراءات الردّ على العملية الروسية في أوكرانيا.هذا وأعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في 4أبريل، أن شركة "غازبروم جيرمانيا" سيتم نقلها تحت وصاية وكالة الشبكة الفيدرالية، بعد أيام من إعلان شركة الغاز الروسية "غازبروم" وقف مشاركتها في الشركة الألمانية وجميع أصولها.من جهتها، اعتبرت روسيا أن تأميم الشركات التابعة لها ينتهك القانون الدولي بشكل خطير.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/إعلام-العقوبات-المفروضة-على-شركة-غازبروم-جرمانيا-ستكلف-ألمانيا-5-مليارات-يورو-1063119570.html
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اقتصاد, أخبار ألمانيا
الحكومة الألمانية تخصص قرضا لشركة "غازبروم جيرمانيا" لتجنبها الإفلاس
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قررت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، منح شركة "غازبروم جيرمانيا" قرضا بهدف إنعاشها وتجنب إفلاسها، وذلك في أعقاب إعلان الشركة الأم "غازبروم" الروسية وقف مشاركتها بالشركة الألمانية وجميع أصولها.
برلين - سبوتنيك. وقالت الحكومة الألمانية، في بيان إنها قررت تمديد وصاية القسم الألماني السابق لشركة غازبروم، مضيفة أنه "من أجل ضمان أمن الإمدادات الألمانية ستكفل الحكومة إدارة شركة (غازبروم جيرمانيا)
وحمايتها بشكل طويل الأجل"، مشيرة إلى أن "الشركة تعاني من ضائقة بسبب العقوبات الروسية قد تصل بها إلى حد الإفلاس".
ونوهت بأن "تخصيص قرض من خلال بنك التعمير "KfW" سيمنع التأثير التعاقبي في سوق الطاقة، عندما يؤثر إفلاس شركة واحدة على بقية الصناعة، وسيتم استخدام الأموال المقترضة للحفاظ على السيولة وشراء الغاز".
وتابعت: "تأتي هذه الخطوة بهدف إرسال إشارة واضحة إلى السوق بأن الغرض من هذه الإجراءات هو ضمان أمن الطاقة لألمانيا
وأوروبا بأكملها".
وجاءت تلك الخطوة بعد أن سمحت تعديلات طرأت، في أبريل/نيسان، على قانون الطاقة الألماني بإسناد مهام إدارة الشركة للسلطة في برلين، ونزع حق الإدارة عن الشركة الأم في روسيا ضمن إجراءات الردّ على العملية الروسية في أوكرانيا.
هذا وأعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في 4أبريل، أن شركة "غازبروم جيرمانيا" سيتم نقلها تحت وصاية وكالة الشبكة الفيدرالية، بعد أيام من إعلان شركة الغاز الروسية "غازبروم" وقف مشاركتها في الشركة الألمانية وجميع أصولها.
من جهتها، اعتبرت روسيا أن تأميم الشركات التابعة لها ينتهك القانون الدولي بشكل خطير.