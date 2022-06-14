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الحكومة المصرية تطلق استراتيجية لتوطين صناعة السيارات
الحكومة المصرية تطلق استراتيجية لتوطين صناعة السيارات
أطلق مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، استراتيجية توطين صناعة السيارات في البلاد. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T21:41+0000
2022-06-14T21:41+0000
أخبار مصر الآن
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جاء ذلك خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق مدينة بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب صحيفة "الوطن".وقال رئيس الوزراء إن الهدف الاستراتيجي للحكومة هو تعميق صناعة السيارات وكافة الصناعات الداعمة لها داخل مصر، موضحا أن الهدف من ذلك هو الاعتماد على الإنتاج المحلي قدر الإمكان.وأشار إلى أن الحكومة نسقت مع كافة الأطراف التي تمثل هذه الصناعة، وجميع الشركاء الأجانب، واتحاد الصناعات، للخروج بالاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات.وأوضح أن الاستراتيجية خضعت للعديد من النقاشات، حتى تم إقرارها في مجلس الوزراء.ذكر رئيس الوزراء أن اللقاءات التي عقدها مع مجموعة من كبار المصنعين للسيارات الدوليين والمحليين، تم التأكيد خلالها على أهمية توطين صناعة حقيقية للسيارات في مصر.وبين أن حجم واردات مصر من السيارات خلال العام الماضي تجاوز الـ 4 مليارات دولار، منتقدا ذلك بقوله: "صرفنا من مواردنا الدولارية 4 مليارات دولار".
https://arabic.sputniknews.com/20220509/صناعة-السيارات-تواجه-أزمة-عالمية-1062042880.html
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أخبار مصر الآن

الحكومة المصرية تطلق استراتيجية لتوطين صناعة السيارات

21:41 GMT 14.06.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYرئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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أطلق مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، استراتيجية توطين صناعة السيارات في البلاد.
جاء ذلك خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق مدينة بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب صحيفة "الوطن".
بي إم دبليو إكس2 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
صناعة السيارات تواجه أزمة عالمية
9 مايو, 19:59 GMT
وقال رئيس الوزراء إن الهدف الاستراتيجي للحكومة هو تعميق صناعة السيارات وكافة الصناعات الداعمة لها داخل مصر، موضحا أن الهدف من ذلك هو الاعتماد على الإنتاج المحلي قدر الإمكان.
وأشار إلى أن الحكومة نسقت مع كافة الأطراف التي تمثل هذه الصناعة، وجميع الشركاء الأجانب، واتحاد الصناعات، للخروج بالاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات.
وأوضح أن الاستراتيجية خضعت للعديد من النقاشات، حتى تم إقرارها في مجلس الوزراء.
ذكر رئيس الوزراء أن اللقاءات التي عقدها مع مجموعة من كبار المصنعين للسيارات الدوليين والمحليين، تم التأكيد خلالها على أهمية توطين صناعة حقيقية للسيارات في مصر.
وبين أن حجم واردات مصر من السيارات خلال العام الماضي تجاوز الـ 4 مليارات دولار، منتقدا ذلك بقوله: "صرفنا من مواردنا الدولارية 4 مليارات دولار".
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