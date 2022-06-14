https://arabic.sputniknews.com/20220614/الحكومة-المصرية-تعزز-دور-القطاع-الخاص-بـ-47-إجراء-جديدا-1063569461.html
الحكومة المصرية تعزز دور القطاع الخاص بـ 47 إجراء جديدا
الحكومة المصرية تعزز دور القطاع الخاص بـ 47 إجراء جديدا
في إطار سياستها الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص أصدرت الحكومة المصرية وثيقة تضمنت عددا من الإجراءات التي تحقق هذا الهدف. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T11:03+0000
2022-06-14T11:03+0000
2022-06-14T11:03+0000
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فوفقا لموقع مصراوي، تضمنت وثيقة فرعية أصدرتها الحكومة المصرية 47 إجراء جديدا، تستهدف "تعظيم دور القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي".الوثيقة التي أطلقت عليها الحكومة "وثيقة توجهات الدولة المقترحة لتعظيم الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص"، تأتي في سياق إجراءات حكومية تتعلق بما أعلنته الحكومة عن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي طرحتها للحوار المجتمعي أمس، حسب "مصراوي".تأتي الإجراءات الـ47 من خلال محاور متعددة، منها "تعزيز الحوكمة والشفافية، وتيسير الأعمال، وتشجيع الاستثمار في المناطق الحرة، وتشجيع الاستثمار في المجمعات الصناعية، وتحرير التجارة من القيود وزيادة الصادرات، وتطوير الموانئ المصرية".
https://arabic.sputniknews.com/20220129/نقابات-عمال-مصر-اجتماع-قريب-للمطالبة-برفع-الحد-الأدنى-لأجور-القطاع-الخاص-إلى-2700-جنيه-1057421108.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
الحكومة المصرية تعزز دور القطاع الخاص بـ 47 إجراء جديدا
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في إطار سياستها الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص أصدرت الحكومة المصرية وثيقة تضمنت عددا من الإجراءات التي تحقق هذا الهدف.
فوفقا لموقع مصراوي
، تضمنت وثيقة فرعية أصدرتها الحكومة المصرية 47 إجراء جديدا، تستهدف "تعظيم دور القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي".
الوثيقة التي أطلقت
عليها الحكومة "وثيقة توجهات الدولة المقترحة لتعظيم الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص"، تأتي في سياق إجراءات حكومية تتعلق بما أعلنته الحكومة عن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي طرحتها للحوار المجتمعي أمس، حسب "مصراوي".
وتستهدف من هذا الإجراء، "إفساح المجال لدور أكبر للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية عبر التخارج أو تقليص دور الدولة في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية".
تأتي الإجراءات الـ47 من خلال محاور متعددة، منها "تعزيز الحوكمة والشفافية، وتيسير الأعمال، وتشجيع الاستثمار في المناطق الحرة، وتشجيع الاستثمار في المجمعات الصناعية، وتحرير التجارة
من القيود وزيادة الصادرات، وتطوير الموانئ المصرية".