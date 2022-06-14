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https://arabic.sputniknews.com/20220614/الحلبيون-يملؤون-شوارع-مدينتهم-ليلا-احتفالا-بتتويج-الأهلي-بدوري-كرة-السلة-للرجال-صور-1063547861.html
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج الأهلي بدوري كرة السلة للرجال.. صور
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج الأهلي بدوري كرة السلة للرجال.. صور
نزل أهالي محافظة حلب شمال سوريا إلى الشوارع مع انتهاء المباراة التي فاز ناديهم الأهلي لكرة السلة بلقب بطولة دوري كرة السلة للرجال، على نادي الكرامة (حمص)... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T01:07+0000
2022-06-14T01:08+0000
أخبار سوريا اليوم
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وتعيد مشهدية الحلبيين وهم يجوبون شوارع مدينتهم حتى منتصف الليل، الذكريات القديمة التي سبقت الحرب.فهذه المدينة التي لم تكن تنام، أرهقها الحرب والحصار والتدمير والتهجير حتى كادت تنسى نفسها، لتعلن من جديد أنها لم تنسى الفرح رغم كل الصعوبات التي تظلل يوميات سكانها.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/عاصفة-غبارية-في-مدينة-دير-الزور-شرقي-سوريا-صور-1063503453.html
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج الأهلي بدوري كرة السلة للرجال.. صور

01:07 GMT 14.06.2022 (تم التحديث: 01:08 GMT 14.06.2022)
© Sputnik . Karim Tibiالحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Karim Tibi
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نزل أهالي محافظة حلب شمال سوريا إلى الشوارع مع انتهاء المباراة التي فاز ناديهم الأهلي لكرة السلة بلقب بطولة دوري كرة السلة للرجال، على نادي الكرامة (حمص) بنتيجة 77-68 نقطة في ثالث مباريات الدور النهائي، التي أقيمت مساء الاثنين، في صالة غزوان أبو زيد في حمص.
© Sputnik . Karim Tibiالحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال - سبوتنيك عربي
1/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
© Sputnik . Karim Tibiالحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال - سبوتنيك عربي
2/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
© Sputnik . Karim Tibiالحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال - سبوتنيك عربي
3/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
© Sputnik . Karim Tibiالحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال - سبوتنيك عربي
4/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
© Sputnik . Karim Tibiالحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال - سبوتنيك عربي
5/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
© Sputnik . Karim Tibiالحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال - سبوتنيك عربي
6/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
© Sputnik . Karim Tibiالحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال - سبوتنيك عربي
7/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
© Sputnik . Karim Tibiالحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال - سبوتنيك عربي
8/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
© Sputnik . Karim Tibiالحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال - سبوتنيك عربي
9/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
© Sputnik . Karim Tibiالحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال - سبوتنيك عربي
10/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
© Sputnik . Karim Tibiالحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال - سبوتنيك عربي
11/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
© Sputnik . Karim Tibiالحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال - سبوتنيك عربي
12/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
© Sputnik . Karim Tibiالحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال - سبوتنيك عربي
13/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
© Sputnik . Karim Tibiالحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال - سبوتنيك عربي
14/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
© Sputnik . Karim Tibiالحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال - سبوتنيك عربي
15/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
© Sputnik . Karim Tibiالحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم (الأهلي) بلقب دوري كرة السلة للرجال
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم (الأهلي) بلقب دوري كرة السلة للرجال - سبوتنيك عربي
16/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم (الأهلي) بلقب دوري كرة السلة للرجال
© Sputnik . Karim Tibiالحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم (الأهلي) بلقب دوري كرة السلة للرجال
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم (الأهلي) بلقب دوري كرة السلة للرجال - سبوتنيك عربي
17/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم (الأهلي) بلقب دوري كرة السلة للرجال
© Sputnik . Karim Tibiالحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم (الأهلي) بلقب دوري كرة السلة للرجال
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم (الأهلي) بلقب دوري كرة السلة للرجال - سبوتنيك عربي
18/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم (الأهلي) بلقب دوري كرة السلة للرجال
1/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
2/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
3/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
4/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
5/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
6/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
7/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
8/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
9/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
10/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
11/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
12/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
13/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
14/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
15/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم الأهلي بلقب دوري كرة السلة للرجال
16/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم (الأهلي) بلقب دوري كرة السلة للرجال
17/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم (الأهلي) بلقب دوري كرة السلة للرجال
18/18
© Sputnik . Karim Tibi
الحلبيون يملؤون شوارع مدينتهم ليلا احتفالا بتتويج ناديهم (الأهلي) بلقب دوري كرة السلة للرجال
وتعيد مشهدية الحلبيين وهم يجوبون شوارع مدينتهم حتى منتصف الليل، الذكريات القديمة التي سبقت الحرب.
عاصفة غبارية في مدينة دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
عاصفة غبارية تضرب مدينة دير الزور شرقي سوريا.. صور
12 يونيو, 22:10 GMT
فهذه المدينة التي لم تكن تنام، أرهقها الحرب والحصار والتدمير والتهجير حتى كادت تنسى نفسها، لتعلن من جديد أنها لم تنسى الفرح رغم كل الصعوبات التي تظلل يوميات سكانها.
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