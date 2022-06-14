https://arabic.sputniknews.com/20220614/الخارجية-الروسية-تعلق-إصدار-التأشيرات-الإلكترونية-للأجانب-1063583724.html

الخارجية الروسية تعلق إصدار التأشيرات الإلكترونية للأجانب

الخارجية الروسية تعلق إصدار التأشيرات الإلكترونية للأجانب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية تعليق إصدار التأشيرات الإلكترونية للمواطنين الأجانب، الذي كان من المفترض أن يبدأ في 14 يناير 2022، حتى إشعار آخر من الحكومة. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T13:52+0000

2022-06-14T13:52+0000

2022-06-14T13:52+0000

روسيا

الخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، في ردها على سؤال إعلامي ، "إن إطلاق نظام إصدار التأشيرات الإلكترونية الموحدة اعتبارا من 14 يونيو 2022 لن يتم".وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "التأشيرة الإلكترونية الواحدة هي تأشيرة عالمية والإجراء الانتقائي لإصدارها يعتمد على الغرض من الرحلة، بما في ذلك السياحة، وعلى نقاط التفتيش عبر حدود روسيا".وتابعت زاخوروفا "لا يزال لدى السائحين فرصة التقدم للحصول على تأشيرة سياحية عادية إذا عبروا الحدود الروسية عن طريق الجو أو البحر".وأوضحت أنه تم تعليق إصدار التأشيرات الإلكترونية الموحدة في إطار مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.وختمت زاخاروفا بالقول "سيتم إصدار تأشيرات سياحية عادية (على الورق) لمواطني جميع الدول الأجنبية، بشرط عبورهم حدود روسيا الاتحادية عبر نقاط التفتيش الجوية والبحرية".وتم اعتماد قانون في يوليو 2020، وكان من المقرر أن يبدأ، العمل به يوم 1 يناير 2021، ويتمثل في إصدار التأشيرات الإلكترونية عبر الإنترنت لمواطني 52 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.ووفقا للقانون الروسي تسمح التأشيرة بدخول أراضي روسيا الاتحادية في زيارة ضيف أو عمل أو سياحية، وكذلك للمشاركة في الفعاليات، ويستغرق إصدار تأشيرة الدخول، يوما واحدا، وهي صالحة لمدة 60 يوما وتسمح بالبقاء في روسيا مدة 16 يوما.

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روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا