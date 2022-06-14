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https://arabic.sputniknews.com/20220614/الخارجية-الروسية-تعلق-إصدار-التأشيرات-الإلكترونية-للأجانب-1063583724.html
الخارجية الروسية تعلق إصدار التأشيرات الإلكترونية للأجانب
الخارجية الروسية تعلق إصدار التأشيرات الإلكترونية للأجانب
أعلنت وزارة الخارجية الروسية تعليق إصدار التأشيرات الإلكترونية للمواطنين الأجانب، الذي كان من المفترض أن يبدأ في 14 يناير 2022، حتى إشعار آخر من الحكومة. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T13:52+0000
2022-06-14T13:52+0000
روسيا
الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، في ردها على سؤال إعلامي ، "إن إطلاق نظام إصدار التأشيرات الإلكترونية الموحدة اعتبارا من 14 يونيو 2022 لن يتم".وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "التأشيرة الإلكترونية الواحدة هي تأشيرة عالمية والإجراء الانتقائي لإصدارها يعتمد على الغرض من الرحلة، بما في ذلك السياحة، وعلى نقاط التفتيش عبر حدود روسيا".وتابعت زاخوروفا "لا يزال لدى السائحين فرصة التقدم للحصول على تأشيرة سياحية عادية إذا عبروا الحدود الروسية عن طريق الجو أو البحر".وأوضحت أنه تم تعليق إصدار التأشيرات الإلكترونية الموحدة في إطار مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.وختمت زاخاروفا بالقول "سيتم إصدار تأشيرات سياحية عادية (على الورق) لمواطني جميع الدول الأجنبية، بشرط عبورهم حدود روسيا الاتحادية عبر نقاط التفتيش الجوية والبحرية".وتم اعتماد قانون في يوليو 2020، وكان من المقرر أن يبدأ، العمل به يوم 1 يناير 2021، ويتمثل في إصدار التأشيرات الإلكترونية عبر الإنترنت لمواطني 52 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.ووفقا للقانون الروسي تسمح التأشيرة بدخول أراضي روسيا الاتحادية في زيارة ضيف أو عمل أو سياحية، وكذلك للمشاركة في الفعاليات، ويستغرق إصدار تأشيرة الدخول، يوما واحدا، وهي صالحة لمدة 60 يوما وتسمح بالبقاء في روسيا مدة 16 يوما.
https://arabic.sputniknews.com/20201209/إطلاق-التأشيرة-الالكترونية-في-روسيا-بدءا-من-1-يناير-1047451664.html
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روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا

الخارجية الروسية تعلق إصدار التأشيرات الإلكترونية للأجانب

13:52 GMT 14.06.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصوررحلات الطيران الروسي من مطار شيريميتيفو الدولي، موسكو، روسيا، 21 سبتمبر 2021
رحلات الطيران الروسي من مطار شيريميتيفو الدولي، موسكو، روسيا، 21 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية تعليق إصدار التأشيرات الإلكترونية للمواطنين الأجانب، الذي كان من المفترض أن يبدأ في 14 يناير 2022، حتى إشعار آخر من الحكومة.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، في ردها على سؤال إعلامي ، "إن إطلاق نظام إصدار التأشيرات الإلكترونية الموحدة اعتبارا من 14 يونيو 2022 لن يتم".
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "التأشيرة الإلكترونية الواحدة هي تأشيرة عالمية والإجراء الانتقائي لإصدارها يعتمد على الغرض من الرحلة، بما في ذلك السياحة، وعلى نقاط التفتيش عبر حدود روسيا".
وتابعت زاخوروفا "لا يزال لدى السائحين فرصة التقدم للحصول على تأشيرة سياحية عادية إذا عبروا الحدود الروسية عن طريق الجو أو البحر".
وأوضحت أنه تم تعليق إصدار التأشيرات الإلكترونية الموحدة في إطار مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.
وختمت زاخاروفا بالقول "سيتم إصدار تأشيرات سياحية عادية (على الورق) لمواطني جميع الدول الأجنبية، بشرط عبورهم حدود روسيا الاتحادية عبر نقاط التفتيش الجوية والبحرية".
وتم اعتماد قانون في يوليو 2020، وكان من المقرر أن يبدأ، العمل به يوم 1 يناير 2021، ويتمثل في إصدار التأشيرات الإلكترونية عبر الإنترنت لمواطني 52 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للقانون الروسي تسمح التأشيرة بدخول أراضي روسيا الاتحادية في زيارة ضيف أو عمل أو سياحية، وكذلك للمشاركة في الفعاليات، ويستغرق إصدار تأشيرة الدخول، يوما واحدا، وهي صالحة لمدة 60 يوما وتسمح بالبقاء في روسيا مدة 16 يوما.
الفيزا الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2020
إطلاق التأشيرة الإلكترونية في روسيا بدءا من 1 يناير
9 ديسمبر 2020, 09:01 GMT
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