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https://arabic.sputniknews.com/20220614/الخارجية-الكازاخستانية-اجتماع-أستانا-سيناقش-الوضع-الإنساني-والاجتماعي-والاقتصادي-في-سوريا-1063560066.html
الخارجية الكازاخستانية: اجتماع أستانا سيناقش الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي في سوريا
الخارجية الكازاخستانية: اجتماع أستانا سيناقش الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي في سوريا
سيناقش المشاركون في الجولة المقبلة من المفاوضات حول تسوية النزاع في سوريا، الوضع في البلاد والقضايا الإنسانية وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T08:51+0000
2022-06-14T08:54+0000
العالم العربي
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ستعقد الجولة المقبلة من المحادثات حول سوريا في نور سلطان في 15-16 يونيو/حزيرا.وجاء في بيان الوزارة: "جدول أعمال المحادثات يتضمن قضايا مثل الوضع على الأرض في سوريا، بما في ذلك الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وتدابير بناء الثقة، والإفراج عن الرهائن والبحث عن المفقودين، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، أيبيك سمادياروف، اليوم الثلاثاء، أن وفود الدول الضامنة والحكومة السورية والمعارضة، ستشارك في المحادثات حول سوريا في نور سلطان، يومي 15 و16 يونيو.وقال سمادياروف للصحفيين: "أكدت "جميع أطراف" صيغة أستانا بشأن سوريا مشاركتها في المفاوضات التي ستعقد في العاصمة الكازاخستانية يومي 15 و16 يونيو المقبل. وهي وفود من الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، بالإضافة إلى حكومة جمهورية كازاخستان وستشارك فيها سوريا والمعارضة المسلحة السورية".وسيحضر الاجتماع كمراقب، وفد أممي برئاسة كبير المسؤولين السياسيين في مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا روبرت دن، ووفد أردني، وممثلو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر.كما قال سمادياروف إن الوفد الروسي سيرأسه الممثل الخاص للرئيس الروسي لسوريا ألكسندر لافرنتييف، وستمثل تركيا على مستوى مدير عام الإدارة المتعددة الأطراف في وزارة الخارجية التركية سلجوق أونال. وسيشارك الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير خارجية البلاد للشؤون السياسية علي أصغر حجي.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/الخارجية-الكازاخستانية-جميع-أطراف-صيغة-أستانا-تؤكد-مشاركتها-في-المباحثات-1063549769.html
https://arabic.sputniknews.com/20220506/اجتماع-روسي-سوري-في-موسكو-لمناقشة-الوضع-في-سوريا-واجتماعات-أستانا-1061910103.html
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العالم العربي

الخارجية الكازاخستانية: اجتماع أستانا سيناقش الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي في سوريا

08:51 GMT 14.06.2022 (تم التحديث: 08:54 GMT 14.06.2022)
© Sputnik . Johnny Eliasمباحثات أستانا في نورسلطان، كازاخستان 21 ديسمبر 2021
مباحثات أستانا في نورسلطان، كازاخستان 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Johnny Elias
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سيناقش المشاركون في الجولة المقبلة من المفاوضات حول تسوية النزاع في سوريا، الوضع في البلاد والقضايا الإنسانية وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الشؤون الخارجية في كازاخستان.
ستعقد الجولة المقبلة من المحادثات حول سوريا في نور سلطان في 15-16 يونيو/حزيرا.
وجاء في بيان الوزارة: "جدول أعمال المحادثات يتضمن قضايا مثل الوضع على الأرض في سوريا، بما في ذلك الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وتدابير بناء الثقة، والإفراج عن الرهائن والبحث عن المفقودين، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".
محادثات أستانا في مدينة نور سلطان، كازاخستان 8 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
الخارجية الكازاخستانية: جميع أطراف صيغة أستانا تؤكد مشاركتها في المباحثات
06:10 GMT
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، أيبيك سمادياروف، اليوم الثلاثاء، أن وفود الدول الضامنة والحكومة السورية والمعارضة، ستشارك في المحادثات حول سوريا في نور سلطان، يومي 15 و16 يونيو.
وقال سمادياروف للصحفيين: "أكدت "جميع أطراف" صيغة أستانا بشأن سوريا مشاركتها في المفاوضات التي ستعقد في العاصمة الكازاخستانية يومي 15 و16 يونيو المقبل. وهي وفود من الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، بالإضافة إلى حكومة جمهورية كازاخستان وستشارك فيها سوريا والمعارضة المسلحة السورية".

وسيحضر الاجتماع كمراقب، وفد أممي برئاسة كبير المسؤولين السياسيين في مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا روبرت دن، ووفد أردني، وممثلو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما قال سمادياروف إن الوفد الروسي سيرأسه الممثل الخاص للرئيس الروسي لسوريا ألكسندر لافرنتييف، وستمثل تركيا على مستوى مدير عام الإدارة المتعددة الأطراف في وزارة الخارجية التركية سلجوق أونال. وسيشارك الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير خارجية البلاد للشؤون السياسية علي أصغر حجي.

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
اجتماع روسي سوري في موسكو لمناقشة الوضع في سوريا واجتماعات أستانا
6 مايو, 11:02 GMT
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