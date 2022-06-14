https://arabic.sputniknews.com/20220614/الخارجية-الكازاخستانية-اجتماع-أستانا-سيناقش-الوضع-الإنساني-والاجتماعي-والاقتصادي-في-سوريا-1063560066.html

الخارجية الكازاخستانية: اجتماع أستانا سيناقش الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي في سوريا

الخارجية الكازاخستانية: اجتماع أستانا سيناقش الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي في سوريا

سيناقش المشاركون في الجولة المقبلة من المفاوضات حول تسوية النزاع في سوريا، الوضع في البلاد والقضايا الإنسانية وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T08:51+0000

2022-06-14T08:51+0000

2022-06-14T08:54+0000

العالم العربي

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ستعقد الجولة المقبلة من المحادثات حول سوريا في نور سلطان في 15-16 يونيو/حزيرا.وجاء في بيان الوزارة: "جدول أعمال المحادثات يتضمن قضايا مثل الوضع على الأرض في سوريا، بما في ذلك الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وتدابير بناء الثقة، والإفراج عن الرهائن والبحث عن المفقودين، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، أيبيك سمادياروف، اليوم الثلاثاء، أن وفود الدول الضامنة والحكومة السورية والمعارضة، ستشارك في المحادثات حول سوريا في نور سلطان، يومي 15 و16 يونيو.وقال سمادياروف للصحفيين: "أكدت "جميع أطراف" صيغة أستانا بشأن سوريا مشاركتها في المفاوضات التي ستعقد في العاصمة الكازاخستانية يومي 15 و16 يونيو المقبل. وهي وفود من الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، بالإضافة إلى حكومة جمهورية كازاخستان وستشارك فيها سوريا والمعارضة المسلحة السورية".وسيحضر الاجتماع كمراقب، وفد أممي برئاسة كبير المسؤولين السياسيين في مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا روبرت دن، ووفد أردني، وممثلو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر.كما قال سمادياروف إن الوفد الروسي سيرأسه الممثل الخاص للرئيس الروسي لسوريا ألكسندر لافرنتييف، وستمثل تركيا على مستوى مدير عام الإدارة المتعددة الأطراف في وزارة الخارجية التركية سلجوق أونال. وسيشارك الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير خارجية البلاد للشؤون السياسية علي أصغر حجي.

https://arabic.sputniknews.com/20220614/الخارجية-الكازاخستانية-جميع-أطراف-صيغة-أستانا-تؤكد-مشاركتها-في-المباحثات-1063549769.html

https://arabic.sputniknews.com/20220506/اجتماع-روسي-سوري-في-موسكو-لمناقشة-الوضع-في-سوريا-واجتماعات-أستانا-1061910103.html

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