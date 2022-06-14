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https://arabic.sputniknews.com/20220614/الخارجية-الكازاخستانية-جميع-أطراف-صيغة-أستانا-تؤكد-مشاركتها-في-المباحثات-1063549769.html
الخارجية الكازاخستانية: جميع أطراف صيغة أستانا تؤكد مشاركتها في المباحثات
الخارجية الكازاخستانية: جميع أطراف صيغة أستانا تؤكد مشاركتها في المباحثات
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، أيبيك سمادياروف، اليوم الثلاثاء، أن وفود الدول الضامنة والحكومة السورية والمعارضة، ستشارك في المحادثات... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T06:10+0000
2022-06-14T06:14+0000
العالم
أخبار سوريا اليوم
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وقال سمادياروف للصحفيين: "أكدت "جميع أطراف" صيغة أستانا بشأن سوريا مشاركتها في المفاوضات التي ستعقد في العاصمة الكازاخستانية يومي 15 و16 يونيو المقبل. وهي وفود من الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، بالإضافة إلى حكومة جمهورية كازاخستان وستشارك فيها سوريا والمعارضة المسلحة السورية".وسيحضر الاجتماع كمراقب، وفد أممي برئاسة كبير المسؤولين السياسيين في مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا روبرت دن، ووفد أردني، وممثلو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر.كما قال سمادياروف إن الوفد الروسي سيرأسه الممثل الخاص للرئيس الروسي لسوريا ألكسندر لافرنتييف، وستمثل تركيا على مستوى مدير عام الإدارة المتعددة الأطراف في وزارة الخارجية التركية سلجوق أونال. وسيشارك الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير خارجية البلاد للشؤون السياسية علي أصغر حجي.وعقدت المحادثات السورية السابقة في العاصمة الكازاخستانية يومي 21 و22 ديسمبر/أيلول 2021.
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الخارجية الكازاخستانية: جميع أطراف صيغة أستانا تؤكد مشاركتها في المباحثات

06:10 GMT 14.06.2022 (تم التحديث: 06:14 GMT 14.06.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات أستانا في مدينة نور سلطان، كازاخستان 8 يوليو 2021
محادثات أستانا في مدينة نور سلطان، كازاخستان 8 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، أيبيك سمادياروف، اليوم الثلاثاء، أن وفود الدول الضامنة والحكومة السورية والمعارضة، ستشارك في المحادثات حول سوريا في نور سلطان، يومي 15 و16 حزيران / يونيو.
وقال سمادياروف للصحفيين: "أكدت "جميع أطراف" صيغة أستانا بشأن سوريا مشاركتها في المفاوضات التي ستعقد في العاصمة الكازاخستانية يومي 15 و16 يونيو المقبل. وهي وفود من الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، بالإضافة إلى حكومة جمهورية كازاخستان وستشارك فيها سوريا والمعارضة المسلحة السورية".

وسيحضر الاجتماع كمراقب، وفد أممي برئاسة كبير المسؤولين السياسيين في مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا روبرت دن، ووفد أردني، وممثلو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما قال سمادياروف إن الوفد الروسي سيرأسه الممثل الخاص للرئيس الروسي لسوريا ألكسندر لافرنتييف، وستمثل تركيا على مستوى مدير عام الإدارة المتعددة الأطراف في وزارة الخارجية التركية سلجوق أونال. وسيشارك الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير خارجية البلاد للشؤون السياسية علي أصغر حجي.

وعقدت المحادثات السورية السابقة في العاصمة الكازاخستانية يومي 21 و22 ديسمبر/أيلول 2021.
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