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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220614/الدفاع-الروسية-الوضع-في-مصنع-آزوت-الكيميائي-يحتوي-على-كل-بوادر-تكرار-سيناريو-ماريوبول-1063572684.html
الدفاع الروسية: الوضع في مصنع "آزوت" الكيميائي يحتوي على كل بوادر تكرار "سيناريو ماريوبول"
الدفاع الروسية: الوضع في مصنع "آزوت" الكيميائي يحتوي على كل بوادر تكرار "سيناريو ماريوبول"
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، أن السلطات الأوكرانية تقدمت بطلب لفتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من منطقة مصنع "آزوت"... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T11:30+0000
2022-06-14T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال ميزينتسيف خلال إحاطة اليوم الثلاثاء: "تقدم الجانب الأوكراني بطلب تنظيم ممر إنساني لإجلاء المدنيين المتواجدين في منطقة مصنع "آزوت" الكيميائي في سيفيرودونيتسك في اتجاه مدينة ليسيتشانسك الخاضعة لسيطرة كييف".وأضاف ميزينتسيف: "مع الوضع في الاعتبار، أن العسكريين الأوكرانيين قاموا في 13 حزيران/يونيو، بأوامر من سلطات كييف، بتدمير أخر جسر عبر نهر سيفيرسكي دونيتس في اتجاه ليسيتشانسك، بهدف عدم السماح بانسحاب وحدات الدفاع الإقليمي، فإن تنظيم إجلاء آمن في هذا الاتجاه غير ممكن".وأشار ميزينتسيف إلى أن القوات المسلحة الروسية ووحدات جمهورية لوهانسك الشعبية مستعدة لتنظيم عملية إجلاء المواطنين المدنيين يوم الـ 15 من حزيران/يونيو الجاري في الاتجاه الشمالي، أي إلى مدينة سفاتوفو بجمهورية لوهانسك.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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الدفاع الروسية: الوضع في مصنع "آزوت" الكيميائي يحتوي على كل بوادر تكرار "سيناريو ماريوبول"

11:30 GMT 14.06.2022 (تم التحديث: 11:44 GMT 14.06.2022)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمركبات عسكرية روسية ترافق حافلات تنقل مسلحين من كتيبة "آزوف المتطرفة
مركبات عسكرية روسية ترافق حافلات تنقل مسلحين من كتيبة آزوف المتطرفة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، أن السلطات الأوكرانية تقدمت بطلب لفتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من منطقة مصنع "آزوت" الكيميائي في مدينة سيفيرودونيتسك باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية في ليسيتشانسك.
وقال ميزينتسيف خلال إحاطة اليوم الثلاثاء: "تقدم الجانب الأوكراني بطلب تنظيم ممر إنساني لإجلاء المدنيين المتواجدين في منطقة مصنع "آزوت" الكيميائي في سيفيرودونيتسك في اتجاه مدينة ليسيتشانسك الخاضعة لسيطرة كييف".

وأضاف ميزينتسيف: "مع الوضع في الاعتبار، أن العسكريين الأوكرانيين قاموا في 13 حزيران/يونيو، بأوامر من سلطات كييف، بتدمير أخر جسر عبر نهر سيفيرسكي دونيتس في اتجاه ليسيتشانسك، بهدف عدم السماح بانسحاب وحدات الدفاع الإقليمي، فإن تنظيم إجلاء آمن في هذا الاتجاه غير ممكن".

وأشار ميزينتسيف إلى أن القوات المسلحة الروسية ووحدات جمهورية لوهانسك الشعبية مستعدة لتنظيم عملية إجلاء المواطنين المدنيين يوم الـ 15 من حزيران/يونيو الجاري في الاتجاه الشمالي، أي إلى مدينة سفاتوفو بجمهورية لوهانسك.
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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