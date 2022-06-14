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الرئيس الجزائري يدعو إلى تكثيف التعاون بين رجال الأعمال الجزائريين والأمريكيين
الرئيس الجزائري يدعو إلى تكثيف التعاون بين رجال الأعمال الجزائريين والأمريكيين
شدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الأمريكيين، والاستفادة من التجربة الأمريكية في... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T07:03+0000
2022-06-14T07:03+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة "النهار" الجزائرية تصريحات تبون خلال افتتاحه معرض الجزائر الدولي الذي حث على تكثيف التعاون في المجال الزراعي، مؤكدا الانطلاق في تجسيد برنامج طموح جدا لاستصلاح الأراضي الصحراوية.وخلال إشرافه على افتتاح الطبعة الـ53 لمعرض الجزائر الدولي، طاف رئيس الجمهورية بالجناح المخصص للولايات المتحدة الأمريكية “ضيف الشرف” مرفوقًا بالسفيرة الأمريكية إليزابيت مور أوبين، حيث تبادل أطراف الحديث مع مختلف المتعاملين الأمريكيين، مبرزًٍا أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الأمريكيين في ميدان المؤسسات الناشئة.كما تطرق تبون إلى إمكانية اقتناء أو شراء طائرات إطفاء النيران، مؤكدا أن “الأمر مستعجل جدا ويمكن إتمام عملية الشراء حالا”.كما فضل الرئيس تبون أن تكون الطائرات المعنية مجهزة للقيام بعمليات الإطفاء باستعمال مياه البحر.وخلال زيارته للجناح الأمريكي، استقبل الرئيس تبون سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية اليزابيت مور أوبين، بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف ووزير الصناعة أحمد زغدار.
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العالم العربي

الرئيس الجزائري يدعو إلى تكثيف التعاون بين رجال الأعمال الجزائريين والأمريكيين

07:03 GMT 14.06.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
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شدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الأمريكيين، والاستفادة من التجربة الأمريكية في ميدان المؤسسات الناشئة.
ونقلت وكالة "النهار" الجزائرية تصريحات تبون خلال افتتاحه معرض الجزائر الدولي الذي حث على تكثيف التعاون في المجال الزراعي، مؤكدا الانطلاق في تجسيد برنامج طموح جدا لاستصلاح الأراضي الصحراوية.
وخلال إشرافه على افتتاح الطبعة الـ53 لمعرض الجزائر الدولي، طاف رئيس الجمهورية بالجناح المخصص للولايات المتحدة الأمريكية “ضيف الشرف” مرفوقًا بالسفيرة الأمريكية إليزابيت مور أوبين، حيث تبادل أطراف الحديث مع مختلف المتعاملين الأمريكيين، مبرزًٍا أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الأمريكيين في ميدان المؤسسات الناشئة.
كما تطرق تبون إلى إمكانية اقتناء أو شراء طائرات إطفاء النيران، مؤكدا أن “الأمر مستعجل جدا ويمكن إتمام عملية الشراء حالا”.
كما فضل الرئيس تبون أن تكون الطائرات المعنية مجهزة للقيام بعمليات الإطفاء باستعمال مياه البحر.
وخلال زيارته للجناح الأمريكي، استقبل الرئيس تبون سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية اليزابيت مور أوبين، بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف ووزير الصناعة أحمد زغدار.
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