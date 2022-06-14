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https://arabic.sputniknews.com/20220614/الرئيس-العراقي-يلتقي-مشايخ-النجف-ويشيد-بالتعايش-السلمي-1063562334.html
الرئيس العراقي يلتقي مشايخ "النجف" ويشيد بالتعايش السلمي
الرئيس العراقي يلتقي مشايخ "النجف" ويشيد بالتعايش السلمي
قال الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إن مدينة النجف هي منطقة الاعتدال والتعايش السلمي. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T09:24+0000
2022-06-14T09:24+0000
أخبار العراق اليوم
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وخلال استقباله عددا من شيوخ عشائر النجف، في قصر السلام ببغداد، بحث الرئيس العراقي الأوضاع العامة في البلاد مع الشيوخ.واعتبر برهم صالح، أن النجف تعلب دورا كبيرا في الحفاظ على النسيج الاجتماعي في العراق. وقال الرئيس العراقي، إن النجف تنبذ العنف وتدافع عن المخاطر التي تواجه البلاد. وتابع "إن البلد في أحوج ما يكون إلى رص الصف الوطني والتكاتف بين جميع أبنائه من أجل المضي في تلبية استحقاقات وطنية ترتكز على تلبية تطلعات العراقيين في حياة حرة كريمة، وتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية".
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أخبار العراق اليوم

الرئيس العراقي يلتقي مشايخ "النجف" ويشيد بالتعايش السلمي

09:24 GMT 14.06.2022
© Photo / The Iraqi Presidency الرئيس العراقي يستقبل عشائر النجف، قصر السلام ببغداد، الثلاثاء 14 يونيو/حزيران 2022
الرئيس العراقي يستقبل عشائر النجف، قصر السلام ببغداد، الثلاثاء 14 يونيو/حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Photo / The Iraqi Presidency
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قال الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إن مدينة النجف هي منطقة الاعتدال والتعايش السلمي.
وخلال استقباله عددا من شيوخ عشائر النجف، في قصر السلام ببغداد، بحث الرئيس العراقي الأوضاع العامة في البلاد مع الشيوخ.
واعتبر برهم صالح، أن النجف تعلب دورا كبيرا في الحفاظ على النسيج الاجتماعي في العراق.
وقال الرئيس العراقي، إن النجف تنبذ العنف وتدافع عن المخاطر التي تواجه البلاد.
وتابع "إن البلد في أحوج ما يكون إلى رص الصف الوطني والتكاتف بين جميع أبنائه من أجل المضي في تلبية استحقاقات وطنية ترتكز على تلبية تطلعات العراقيين في حياة حرة كريمة، وتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية".
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