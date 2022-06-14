https://arabic.sputniknews.com/20220614/السفيرة-السورية-الجديدة-في-أرمينيا-تتعهد-بتعزيز-العلاقات-بين-البلدين---1063579418.html

السفيرة السورية الجديدة في أرمينيا تتعهد بتعزيز العلاقات بين البلدين

السفيرة السورية الجديدة في أرمينيا تتعهد بتعزيز العلاقات بين البلدين

وعدت سفيرة الجمهورية العربية السورية المعيّنة في يريفان، نورا أريسيان، ببذل كل جهد ممكن لتعزيز العلاقات الثنائية خلال حفل تقديم أوراق الاعتماد إلى الرئيس... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T13:00+0000

2022-06-14T13:00+0000

2022-06-14T13:00+0000

العالم العربي

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وأضافت: "إنه لشرف عظيم لي أن أمثل الجمهورية العربية السورية في جمهورية أرمينيا. سأبذل قصارى جهدي لتطوير العلاقات الثنائية لصالح البلدين والشعبين الصديقين".وهنأ خاتشاتوريان أريسيان على توليها المنصب الجديد، مشيرا إلى أن العلاقات الأرمينية السورية تشكلت على أساس الصداقة التاريخية.وقال خاتشاتوريان: "أنا متأكد من أن خبرتكم الدبلوماسية ومعرفتكم ستسهم في تطوير العلاقات الأرمينية السورية".وشدد الجانبان على ضرورة إعطاء محتوى جديد للتعاون الأرميني السوري متعدد الأوجه، بما في ذلك من خلال تطوير مشاريع ثقافية وتعليمية جديدة.

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