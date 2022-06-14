https://arabic.sputniknews.com/20220614/السفير-الإثيوبي-في-موسكو-مشروع-روساتوم-لبناء-محطة-نووية-في-بلادنا-يجري-تنفيذه-وفقا-للخطة--1063550341.html
السفير الإثيوبي في موسكو: مشروع "روساتوم" لبناء محطة نووية في بلادنا يجري تنفيذه وفقا للخطة
السفير الإثيوبي في موسكو: مشروع "روساتوم" لبناء محطة نووية في بلادنا يجري تنفيذه وفقا للخطة
قال السفير الإثيوبي لدى روسيا أليمايهو تيجينو أرغاو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن مشروع روساتوم لبناء محطة للطاقة النووية في إثيوبيا يتم تنفيذه وفقا للخطة،... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T06:24+0000
2022-06-14T06:24+0000
2022-06-14T06:24+0000
روسيا
اقتصاد
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وأضاف: "هذا مشروع بناء محطة للطاقة النووية بالاشتراك مع روساتوم يجري تنفيذه بالفعل، فإنه لا يحتاج إلى مناقشة إضافية، لا يوجد سبب لوقف المشروع".وتابع: "لا، لم تصل إلى هذه المرحلة (من بناء محطة الطاقة النووية) بعد، لكننا في الطريق إليها، كل شيء يسير وفقا للخطة. روساتوم منظمة واضحة للغاية، وكل شيء يسير بشكل جيد من جانبنا، كل شيء تحت السيطرة".قال السفير الإثيوبي إن إثيوبيا يمكن أن تتصل بنظام الدفع الذي تنشئه روسيا إذا شاركت فيه تركيا أو الصين.وقال السفير: "نعم، إذا تم إنشاء مثل هذه المنصة مع تركيا أو الصين، فستكون مناسبة أيضا لأفريقيا".وأشار إلى أنه من الضروري إنشاء آلية تسمح بتبادل الروبل والعملات الأخرى في إثيوبيا ودول أخرى.وتابع: "نحن بحاجة إلى التوصل إلى شيء حتى يمكننا تبادل الروبل والعملات الأخرى بحرية في إثيوبيا ودول أخرى".
https://arabic.sputniknews.com/20220610/روساتوم-تبدأ-تصدير-وقود-نووي-متطور-إلى-الهند-1063380620.html
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روسيا, اقتصاد
السفير الإثيوبي في موسكو: مشروع "روساتوم" لبناء محطة نووية في بلادنا يجري تنفيذه وفقا للخطة
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قال السفير الإثيوبي لدى روسيا أليمايهو تيجينو أرغاو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن مشروع روساتوم لبناء محطة للطاقة النووية في إثيوبيا يتم تنفيذه وفقا للخطة، ولا توجد أسباب لوقف المشروع.
وأضاف: "هذا مشروع بناء محطة للطاقة النووية بالاشتراك مع روساتوم يجري تنفيذه بالفعل، فإنه لا يحتاج إلى مناقشة إضافية، لا يوجد سبب لوقف المشروع".
وتابع: "لا، لم تصل إلى هذه المرحلة (من بناء محطة الطاقة النووية) بعد، لكننا في الطريق إليها، كل شيء يسير وفقا للخطة. روساتوم منظمة واضحة للغاية، وكل شيء يسير بشكل جيد من جانبنا، كل شيء تحت السيطرة".
قال السفير الإثيوبي إن إثيوبيا يمكن أن تتصل بنظام الدفع الذي تنشئه روسيا إذا شاركت فيه تركيا أو الصين.
وقال السفير: "نعم، إذا تم إنشاء مثل هذه المنصة مع تركيا أو الصين، فستكون مناسبة أيضا لأفريقيا".
وأشار إلى أنه من الضروري إنشاء آلية تسمح بتبادل الروبل والعملات الأخرى في إثيوبيا ودول أخرى.
وتابع: "نحن بحاجة إلى التوصل إلى شيء حتى يمكننا تبادل الروبل والعملات الأخرى بحرية في إثيوبيا ودول أخرى".