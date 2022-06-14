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السيسي يشارك بوتين جلسة منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
السيسي يشارك بوتين جلسة منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيشارك عبر الفيديو في الجلسة الرئيسية لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T21:36+0000
2022-06-14T21:36+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيشارك الرئيس [بوتين] في هذه الفعالية، وسيكون معه الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف، سيكون على المنصة. كما سيشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس".وأشار أوشاكوف إلى أن مصر ستكون الضيف الرئيسي للمنتدى هذا العام.وأضاف أوشاكوف: "سيحضر وفد مصري كبير يضم مسؤولين رسميين ورجال أعمال. ترأس الوفد وزيرة التجارة والصناعة".كان حاكم سانت بطرسبرغ، ألكسندر بيغلوف، قد أعلن في وقت سابق، أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 حزيران/يونيو الجاري.يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/وزير-الصحة-الهندي-يشارك-في-منتدى-سانت-بطرسبرغ-الاقتصادي-الدولي-1063368229.html
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روسيا, أخبار مصر الآن

السيسي يشارك بوتين جلسة منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي

21:36 GMT 14.06.2022
© Sputnik . Mikhail Metzel / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Mikhail Metzel
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أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيشارك عبر الفيديو في الجلسة الرئيسية لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، اللذين سيحضران المنتدى.
موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيشارك الرئيس [بوتين] في هذه الفعالية، وسيكون معه الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف، سيكون على المنصة. كما سيشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس".
منظر لمجمع المباني في منطقة سالت تاون من جسر نهر فونتانكا في سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
وزير الصحة الهندي يشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
10 يونيو, 06:36 GMT
وأشار أوشاكوف إلى أن مصر ستكون الضيف الرئيسي للمنتدى هذا العام.
وأضاف أوشاكوف: "سيحضر وفد مصري كبير يضم مسؤولين رسميين ورجال أعمال. ترأس الوفد وزيرة التجارة والصناعة".
كان حاكم سانت بطرسبرغ، ألكسندر بيغلوف، قد أعلن في وقت سابق، أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 حزيران/يونيو الجاري.
يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.
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