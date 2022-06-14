https://arabic.sputniknews.com/20220614/السيسي-يشارك-بوتين-جلسة-منتدى-سانت-بطرسبرغ-الاقتصادي-الدولي--1063612109.html
السيسي يشارك بوتين جلسة منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
السيسي يشارك بوتين جلسة منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيشارك عبر الفيديو في الجلسة الرئيسية لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T21:36+0000
2022-06-14T21:36+0000
2022-06-14T21:36+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيشارك الرئيس [بوتين] في هذه الفعالية، وسيكون معه الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف، سيكون على المنصة. كما سيشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس".وأشار أوشاكوف إلى أن مصر ستكون الضيف الرئيسي للمنتدى هذا العام.وأضاف أوشاكوف: "سيحضر وفد مصري كبير يضم مسؤولين رسميين ورجال أعمال. ترأس الوفد وزيرة التجارة والصناعة".كان حاكم سانت بطرسبرغ، ألكسندر بيغلوف، قد أعلن في وقت سابق، أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 حزيران/يونيو الجاري.يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/وزير-الصحة-الهندي-يشارك-في-منتدى-سانت-بطرسبرغ-الاقتصادي-الدولي-1063368229.html
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روسيا, أخبار مصر الآن
السيسي يشارك بوتين جلسة منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
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أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيشارك عبر الفيديو في الجلسة الرئيسية لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، اللذين سيحضران المنتدى.
موسكو - سبوتنيك
. وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيشارك الرئيس [بوتين] في هذه الفعالية، وسيكون معه الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف، سيكون على المنصة. كما سيشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس".
وأشار أوشاكوف إلى أن مصر ستكون الضيف الرئيسي للمنتدى هذا العام.
وأضاف أوشاكوف: "سيحضر وفد مصري كبير يضم مسؤولين رسميين ورجال أعمال. ترأس الوفد وزيرة التجارة والصناعة".
كان حاكم سانت بطرسبرغ، ألكسندر بيغلوف، قد أعلن في وقت سابق
، أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 حزيران/يونيو الجاري.
يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.