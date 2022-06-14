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https://arabic.sputniknews.com/20220614/العراق-الإطار-التنسيقي-يدعو-القوى-السياسية-للمشاركة-في-حوار-حول-استحقاقات-الدستور-1063572892.html
العراق... الإطار التنسيقي يدعو القوى السياسية للمشاركة في حوار حول استحقاقات الدستور
العراق... الإطار التنسيقي يدعو القوى السياسية للمشاركة في حوار حول استحقاقات الدستور
أعلن الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء اجتماع تحالف العزم وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة بابليون أنه تمت اليوم الثلاثاء مناقشة... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T11:38+0000
2022-06-14T11:38+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، بحث الإطار التنسيقي استكمال الاستحقاقات الدستورية بمشاركة كل القوى الوطنية. ورأى المجتمعون أن المرحلة المقبلة تستدعي الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. ودعا الإطار التنسيقي جميع القوى السياسية المشاركة في الحوارات لتشكيل حكومة قوية تقدم كافة الخدمات وتحافظ على الأداء وتحقق تطلعات العراقيين.
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العراق, أخبار العراق اليوم

العراق... الإطار التنسيقي يدعو القوى السياسية للمشاركة في حوار حول استحقاقات الدستور

11:38 GMT 14.06.2022
© AP Photo / Sam McNeilعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Sam McNeil
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أعلن الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء اجتماع تحالف العزم وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة بابليون أنه تمت اليوم الثلاثاء مناقشة استكمال الاستحقاقات الدستورية.
وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، بحث الإطار التنسيقي استكمال الاستحقاقات الدستورية بمشاركة كل القوى الوطنية.
ورأى المجتمعون أن المرحلة المقبلة تستدعي الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.
ودعا الإطار التنسيقي جميع القوى السياسية المشاركة في الحوارات لتشكيل حكومة قوية تقدم كافة الخدمات وتحافظ على الأداء وتحقق تطلعات العراقيين.
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