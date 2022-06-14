https://arabic.sputniknews.com/20220614/العراق-تسديد-مستحقات-الغاز-الإيراني-خلال-يومين-1063598948.html
العراق: تسديد مستحقات الغاز الإيراني خلال يومين
العراق: تسديد مستحقات الغاز الإيراني خلال يومين
أعلنت وزارة الكهرباء في العراق، أن تسديد مستحقات الغاز الإيراني عن عام 2020 سيتم خلال يومين. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T17:59+0000
2022-06-14T17:59+0000
2022-06-14T17:59+0000
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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المتحدث باسم الوزارة: "نعلن اليوم أنه سيتم خلال يومين سداد تلك المستحقات عن العام المذكور لمنع تقليل كميات الغاز المتدفق ووفق السياقات المعتمدة".وأشار إلى أن أزمة مستحقات الغاز متراكمة من الحكومات السابقة، بينما تحملتها الحكومة الحالية.وأوضح أن الحكومة الحالية عكفت على مهمة حلحلة المشاكل وسعت لإيجاد حلول من خلال الاقتراض لسداد مستحقات طهران.وعبر عن شكر وزارة الكهرباء لرئيس الوزراء لعنايته وإشرافه المباشر على الأمر، لافتا في الوقت ذاته إلى دور مجلس النواب الذي تفهم حاجات الكهرباء وتوفير كل ما من شأنه إنجاح خطط وزارة الكهرباء.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/إيران-تصرح-أنها-ليست-منافسا-لروسيا-في-سوق-النفط-والغاز-وتكشف-الحل-الوحيد-للأزمة-الاقتصادية-في-1062230099.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار إيران
العراق: تسديد مستحقات الغاز الإيراني خلال يومين
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أعلنت وزارة الكهرباء في العراق، أن تسديد مستحقات الغاز الإيراني عن عام 2020 سيتم خلال يومين.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة: "نعلن اليوم أنه سيتم خلال يومين سداد تلك المستحقات عن العام المذكور لمنع تقليل كميات الغاز المتدفق ووفق السياقات المعتمدة".
وأشار إلى أن أزمة مستحقات الغاز متراكمة من الحكومات السابقة، بينما تحملتها الحكومة الحالية.
وأوضح أن الحكومة الحالية عكفت على مهمة حلحلة المشاكل وسعت لإيجاد حلول من خلال الاقتراض لسداد مستحقات طهران.
وعبر عن شكر وزارة الكهرباء لرئيس الوزراء لعنايته وإشرافه المباشر على الأمر، لافتا في الوقت ذاته إلى دور مجلس النواب الذي تفهم حاجات الكهرباء وتوفير كل ما من شأنه إنجاح خطط وزارة الكهرباء.