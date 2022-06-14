https://arabic.sputniknews.com/20220614/الغرب-يبدأ-إقناع-أوكرانيا-بالحاجة-إلى-تقديم-تنازلات-إقليمية-1063557782.html

الغرب يبدأ إقناع أوكرانيا بالحاجة إلى تقديم "تنازلات إقليمية"

الغرب يبدأ إقناع أوكرانيا بالحاجة إلى تقديم "تنازلات إقليمية"

قال الجنرال البريطاني ديفيد ريتشاردز البالغ من العمر 70 عاما، والذي ترأس الجيش البريطاني في فترة 2010-2013، إن الاستراتيجية الغربية فيما يخص الأحداث الأوكرانية... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T07:48+0000

2022-06-14T07:48+0000

2022-06-14T07:49+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

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ويشكو الجنرال من أنه واجه نفس الظروف عندما قاد العمليات في العراق. ثم واجهت كل محاولاته للحصول على إجابات حول الأهداف والغايات النهائية للعمليات العسكرية سوء فهم في كل من لندن وواشنطن ومقر الناتو.ثم نشأت نفس المشاكل خلال المغامرات الغربية في ليبيا وسوريا والعراق. يقول السير ريتشاردز: "هناك نقص مماثل في الاستراتيجية الآن في أوكرانيا".بالطبع لا يستطيع الجنرال البريطاني، الذي يطالب بإجابات من لندن، أن يعترف بشكل مباشر بأن السياسة الخارجية لبلاده تعتمد كليا على حليف خارجي وهو الولايات المتحدة.وأشار الفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي البالغ من العمر 93 عاما، إلى أنه يرى المشاهد وكان معتادا على النقد القاسي لآرائه، لم يخاطر في البداية بالتطرق إلى القضايا المتعلقة بالحرب بالوكالة للغرب ضد روسيا. وقال: "إذا أثرت هذا الموضوع فجأة، وتحدثت عنه، فسيتم وصفك على الفور بأنك مؤيد لبوتين وجرذ شيوعي يدعو إلى تقديم تنازلات".أصبح من الملاحظ في سلوك واشنطن أن البيت الأبيض ينقل المسؤولية عن استمرار إراقة الدماء، ومعاناة الشعب الأوكراني، والفوضى الاقتصادية العالمية من نفسه إلى زيلينسكي. ومن هنا جاءت المقالات غير المتوقعة في صحيفة "نيويورك تايمز" حول أن الجيش الأمريكي، كما يقولون، لا يعرف ما هي الاستراتيجية العسكرية لأوكرانيا (من الصعب تخيل ذلك، بالنظر إلى أن البنتاغون ينفذ مباشرة الإدارة التشغيلية للعمليات القتالية الأوكرانية).ومن هنا جاء الاتهام المباشر من فم بايدن إلى زيلينسكي بأنه تجاهل التحذيرات بشأن "الغزو الروسي". ومن هنا جاءت المحاولات المحمومة للمحللين الغربيين لإيجاد مخرج من المأزق السياسي الذي دفعوا إليه أوكرانيا بحكاياتهم الخيالية حول قدرتها على "هزيمة روسيا في ساحة المعركة".

https://arabic.sputniknews.com/20220614/أوكرانيا-مطالبة-بتقديم-تنازلات-الإعلام-الغربي-يضطر-لوقف-الترويج-لـإخفاقات-موسكو-1063552904.html

https://arabic.sputniknews.com/20220612/دعوات-في-إيطاليا-لتقديم-تنازلات-إقليمية-لروسيا-1063461763.html

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العالم