https://arabic.sputniknews.com/20220614/الفيدرالي-قد-يرفع-الفائدة-على-الدولار-أكثر-من-المتوقع-هذا-الأسبوع-1063597968.html

الفيدرالي قد يرفع الفائدة على الدولار أكثر من المتوقع هذا الأسبوع

الفيدرالي قد يرفع الفائدة على الدولار أكثر من المتوقع هذا الأسبوع

تتوقع الأسواق المالية في الوقت الراهن وتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ويرى محللون أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يفكرون في هذا الاحتمال أيضا... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T17:02+0000

2022-06-14T17:02+0000

2022-06-14T17:02+0000

اقتصاد

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وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" يتبنى صانعو السياسة في البنوك المركزية فكرة زيادة 75 نقطة أساس في سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية التي تفرضها البنوك على بعضها البعض مقابل التمويل، وليس 50 نقطة كما يتوقع أغلب المحللين.ذكرت "وول ستريت جورنال" بعد ظهر يوم أمس الاثنين، لأول مرة التغيير في موقف البنك المركزي. وغير بنك "جولدمان ساكس" توقعاته الخاصة من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة.يتوقع الاقتصاديون في وول ستريت الآن ارتفاعات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، تليها حركة رفع بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول و25 نقطة أساس في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، مما يرفع معدل الفائدة إلى نطاق 3.25% إلى 3.5% بنهاية العام.قال كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان يان هاتزيوس وآخرون في مذكرة: "المحفزات الأكثر ترجيحًا للتحول إلى وتيرة تشديد أكثر عدوانية هي مفاجأة الاتجاه الصعودي في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو، والزيادة الإضافية يوم الجمعة الماضي في مقاييس استبيان المستهلكين في ميتشجان لتوقعات التضخم طويلة الأجل التي من المحتمل أن تكون مدفوعة في جزء كبير منها بمزيد من الزيادات في أسعار الغاز".جاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المرتقب يوم الجمعة أعلى من المتوقع عند 8.6% سنويا، مما عزز مخاوف السوق من أن الإجراءات التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى قد تدفع الاقتصاد إلى الركود.مقياس "فيد ووتش" التابع لمجموعة البورصات "سي إم إي"، والذي كان يشير بقوة إلى رفع 50 نقطة أساس هذا الأسبوع، يظهر الآن احتمالية بنسبة 96% لرفع بمقدار 75 نقطة أساس اعتبارا من مساء يوم الاثنين.

https://arabic.sputniknews.com/20220612/اجتماع-الفيدرالي-المقبل-هل-يرفع-الفائدة-على-الدولار-مجددا؟-1063486218.html

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اقتصاد