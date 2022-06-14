https://arabic.sputniknews.com/20220614/القضاء-العراقي-يحكم-على-إرهابية-تحمل-جنسية-أوزبكستان-بالسجن-6-سنوات--1063574938.html
القضاء العراقي يحكم على "إرهابية" تحمل جنسية أوزبكستان بالسجن 6 سنوات
القضاء العراقي يحكم على "إرهابية" تحمل جنسية أوزبكستان بالسجن 6 سنوات
أصدر القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 6 سنوات بحق سيدة تحمل جنسية أوزبكستان دخلت البلاد بصورة غير شرعية. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T11:51+0000
2022-06-14T11:51+0000
2022-06-14T11:51+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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بغداد – سبوتنيك. وذكر إعلام القضاء العراقي، في بيان، أن "المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية أصدرت حكماً بالسجن مدة ست سنوات بحق إرهابية تحمل الجنسية الأوزبكية".وأضاف أن "المجرمة اعترفت بأنها أحد أعضاء التنظيم الإرهابي ودخلت إلى العراق عام 2015 بصورة غير شرعية مع زوجها الذي ينتمي إلى تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، وقتل خلال إحدى المعارك في نينوى"، لافتا إلى أن "الحكم بحق المجرمة يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
القضاء العراقي يحكم على "إرهابية" تحمل جنسية أوزبكستان بالسجن 6 سنوات
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أصدر القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 6 سنوات بحق سيدة تحمل جنسية أوزبكستان دخلت البلاد بصورة غير شرعية.
بغداد – سبوتنيك
. وذكر إعلام القضاء العراقي، في بيان، أن "المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية أصدرت حكماً بالسجن مدة ست سنوات بحق إرهابية تحمل الجنسية الأوزبكية".
وأضاف أن "المجرمة اعترفت بأنها أحد أعضاء التنظيم الإرهابي ودخلت إلى العراق عام 2015 بصورة غير شرعية مع زوجها الذي ينتمي إلى تنظيم داعش
[الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، وقتل خلال إحدى المعارك في نينوى"، لافتا إلى أن "الحكم بحق المجرمة يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".