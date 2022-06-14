https://arabic.sputniknews.com/20220614/القضاء-المكسيكي-يقر-وقف-عروض-مصارعة-الثيران-بمكسيكو-في-خطوة-تاريخية-1063548494.html
القضاء المكسيكي يقر وقف عروض مصارعة الثيران بمكسيكو في خطوة تاريخية
القضاء المكسيكي يقر وقف عروض مصارعة الثيران بمكسيكو في خطوة تاريخية
قضت المحكمة الفيدرالية في المكسيك بوقف عروض مصارعة الثيران في مكسيكو، في قرار تاريخي بهذه المدينة التي تضم أكبر ساحات العروض في العالم. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T04:01+0000
2022-06-14T04:01+0000
2022-06-14T04:01+0000
أخبار المكسيك
مصارعة الثيران
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وحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، أمس الاثنين، فإن القرار يأتي بعد تعالي أصوات جمعيات الرفق بالحيوان المنددة بما وصفته بـ"المأساة التي يعاني منها الثيران أثناء العروض".واعتبرت أن القرار يشكل "انتصارا" للجمعيات الحقوقية التي نددت بالتعامل مع الثيران كـ"أشياء" وليست كائنات حية، واستنكرت "إساءة" معاملتها خلال العروض رغم كونها من التقاليد المكسيكية العريقة.وفي المكسيك، حظرت خمس من بين 32 ولاية عروض مصارعة الثيران، فيما لا تزال العروض قائمة في إسبانيا والبرتغال وفرنسا رغم أنها تثير الجدل بشكل متزايد.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/المكسيك-تصدر-حوالي-7-آلاف-وثيقة-عبور-لمهاجرين-غير-نظاميين-جنوب-البلاد-1063504879.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار المكسيك, مصارعة الثيران
القضاء المكسيكي يقر وقف عروض مصارعة الثيران بمكسيكو في خطوة تاريخية
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قضت المحكمة الفيدرالية في المكسيك بوقف عروض مصارعة الثيران في مكسيكو، في قرار تاريخي بهذه المدينة التي تضم أكبر ساحات العروض في العالم.
وحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، أمس الاثنين، فإن القرار يأتي بعد تعالي أصوات جمعيات الرفق بالحيوان
المنددة بما وصفته بـ"المأساة التي يعاني منها الثيران أثناء العروض".
وأوضحت المصادر ذاتها أن القرار يأتي أيضا بعد تقديم أبرز جمعية للرفق بالحيوان في العاصمة المكسيكية لشكوى للقاضي الفيدرالي، الذي اتخذ قرار الحظر قبل أسابيع من العرض العالمي لمصارعة الثيران "بامبلونادا" المقرر في مستهل يوليو/تموز المقبل.
واعتبرت أن القرار يشكل "انتصارا" للجمعيات الحقوقية التي نددت بالتعامل مع الثيران كـ"أشياء" وليست كائنات حية، واستنكرت "إساءة" معاملتها خلال العروض رغم كونها من التقاليد المكسيكية العريقة.
وفي المكسيك، حظرت خمس من بين 32 ولاية عروض مصارعة الثيران، فيما لا تزال العروض قائمة في إسبانيا والبرتغال وفرنسا رغم أنها تثير الجدل بشكل متزايد.