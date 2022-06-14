https://arabic.sputniknews.com/20220614/الكويت-الديوان-الأميري-يعلن-تعرض-ولي-العهد-لوعكة-صحية-1063566213.html
الكويت... الديوان الأميري يعلن تعرض ولي العهد لوعكة صحية
الكويت... الديوان الأميري يعلن تعرض ولي العهد لوعكة صحية
أعلن الديوان الأميري في الكويت، الثلاثاء، تعرض ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح لوعكة صحية، مؤكدا أنه "الآن يتمتع بصحة وعافية". 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T10:29+0000
2022-06-14T10:29+0000
2022-06-14T10:29+0000
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن "الديوان الأميري يطمئن الشعب الكويتي بأن سمو ولي العهد يتمتع بصحة وعافية بعد أن ألمت بسموه وعكة صحية احتاج على إثرها إلى راحة مؤقتة".والشيخ مشعل البالغ من العمر 80 عاما هو الأخ غير الشقيق للأمير الجديد وللأمير الراحل، ويتولى منذ 2004 منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، ومن قبل ذلك تولى رئاسة جهاز أمن الدولة وعمل في وزارة الداخلية.درس مشعل في كلية هندن للشرطة في بريطانيا وتخرج منها عام 1960، ويعتبر من أهم رجال الأمن في الكويت، حيث كان رئيساً للمباحث العامة من عام 1967 إلى 1980، وتحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة جهاز أمن الدولة والذي لا يزال يحمل هذا الاسم.وهو قليل الظهور في الإعلام، وقد عينه أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عام 1977، رئيساً لديوانية شعراء النبط المعنية بالتراث الشعري الشعبي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت... الديوان الأميري يعلن تعرض ولي العهد لوعكة صحية
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أعلن الديوان الأميري في الكويت، الثلاثاء، تعرض ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح لوعكة صحية، مؤكدا أنه "الآن يتمتع بصحة وعافية".
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن "الديوان الأميري يطمئن الشعب الكويتي بأن سمو ولي العهد يتمتع بصحة وعافية بعد أن ألمت بسموه وعكة صحية احتاج على إثرها إلى راحة مؤقتة".
والشيخ مشعل البالغ من العمر 80 عاما هو الأخ غير الشقيق للأمير الجديد
وللأمير الراحل، ويتولى منذ 2004 منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، ومن قبل ذلك تولى رئاسة جهاز أمن الدولة وعمل في وزارة الداخلية.
درس مشعل في كلية هندن للشرطة في بريطانيا وتخرج منها عام 1960، ويعتبر من أهم رجال الأمن في الكويت، حيث كان رئيساً للمباحث العامة من عام 1967 إلى 1980، وتحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة جهاز أمن الدولة والذي لا يزال يحمل هذا الاسم.
وهو قليل الظهور في الإعلام، وقد عينه أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عام 1977، رئيساً لديوانية شعراء النبط المعنية بالتراث الشعري الشعبي.