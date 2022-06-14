https://arabic.sputniknews.com/20220614/الكويت-ترد-على-أنباء-حول-منع-مواطنيها-من-السفر-إلى-لبنان-1063582457.html
الكويت ترد على أنباء حول منع مواطنيها من السفر إلى لبنان
الكويت ترد على أنباء حول منع مواطنيها من السفر إلى لبنان
ردت الكويت، اليوم الثلاثاء، على أنباء متداولة بشأن منع الكويتيين من السفر إلى لبنان. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T13:39+0000
2022-06-14T13:39+0000
2022-06-14T13:39+0000
لبنان
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وأكد سفير الكويت في لبنان، عبد العال القناعي، أنه لا وجود لحظر على سفر مواطنيه إلى لبنان، موضحا أنه "تم إزالة تحذيرات أمنية في ظروف آنية كانت صدرت في وقت سابق"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.وشدد القناعي بعد لقاء جمعه بالرئيس اللبناني، ميشال عون، على أن "لبنان هو الوجهة السياحية الأولى لدول الخليج وكافة الدول العربية".وجاءت تصريحات السفير الكويتي في لبنان بمناسبة انتهاء مهامه في بيروت، وتكريمه من جانب الرئيس اللبناني، بمنحه وسام الأرز الوطني، وذلك تقديرا لعطاءاته ودوره في توطيد العلاقات اللبنانية - الكويتية.وبهذا الصدد، أكد عبد العال القناعي أنه سيتم تعيين سفير جديد لبلاده في لبنان، فور اكتمال التشكيلات الدبلوماسية الكويتية.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/بعد-السعودية-الكويت-تعيد-سفيرها-إلى-لبنان-1060954207.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت ترد على أنباء حول منع مواطنيها من السفر إلى لبنان
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ردت الكويت، اليوم الثلاثاء، على أنباء متداولة بشأن منع الكويتيين من السفر إلى لبنان.
وأكد سفير الكويت في لبنان، عبد العال القناعي، أنه لا وجود لحظر على سفر مواطنيه إلى لبنان، موضحا أنه "تم إزالة تحذيرات أمنية في ظروف آنية كانت صدرت في وقت سابق"، وفقا لصحيفة "النهار"
اللبنانية.
وشدد القناعي بعد لقاء جمعه بالرئيس اللبناني، ميشال عون، على أن "لبنان هو الوجهة السياحية الأولى لدول الخليج وكافة الدول العربية".
وجاءت تصريحات السفير الكويتي في لبنان بمناسبة انتهاء مهامه في بيروت، وتكريمه من جانب الرئيس اللبناني، بمنحه وسام الأرز الوطني، وذلك تقديرا لعطاءاته ودوره في توطيد العلاقات اللبنانية - الكويتية.
وبهذا الصدد، أكد عبد العال القناعي أنه سيتم تعيين سفير جديد لبلاده في لبنان، فور اكتمال التشكيلات الدبلوماسية الكويتية.