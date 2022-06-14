عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220614/الكويت-ترد-على-أنباء-حول-منع-مواطنيها-من-السفر-إلى-لبنان-1063582457.html
الكويت ترد على أنباء حول منع مواطنيها من السفر إلى لبنان
الكويت ترد على أنباء حول منع مواطنيها من السفر إلى لبنان
ردت الكويت، اليوم الثلاثاء، على أنباء متداولة بشأن منع الكويتيين من السفر إلى لبنان. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T13:39+0000
2022-06-14T13:39+0000
لبنان
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/06/1046203936_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_12365704cb8e9f8d1dffe0c688b052b3.jpg
وأكد سفير الكويت في لبنان، عبد العال القناعي، أنه لا وجود لحظر على سفر مواطنيه إلى لبنان، موضحا أنه "تم إزالة تحذيرات أمنية في ظروف آنية كانت صدرت في وقت سابق"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.وشدد القناعي بعد لقاء جمعه بالرئيس اللبناني، ميشال عون، على أن "لبنان هو الوجهة السياحية الأولى لدول الخليج وكافة الدول العربية".وجاءت تصريحات السفير الكويتي في لبنان بمناسبة انتهاء مهامه في بيروت، وتكريمه من جانب الرئيس اللبناني، بمنحه وسام الأرز الوطني، وذلك تقديرا لعطاءاته ودوره في توطيد العلاقات اللبنانية - الكويتية.وبهذا الصدد، أكد عبد العال القناعي أنه سيتم تعيين سفير جديد لبلاده في لبنان، فور اكتمال التشكيلات الدبلوماسية الكويتية.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/بعد-السعودية-الكويت-تعيد-سفيرها-إلى-لبنان-1060954207.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/06/1046203936_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3bd454022c9e44090e51a4dea62befe7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي

الكويت ترد على أنباء حول منع مواطنيها من السفر إلى لبنان

13:39 GMT 14.06.2022
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyatانفجار مرفأ بيروت، لبنان أغسطس/ آب 2020
انفجار مرفأ بيروت، لبنان أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
انفجار مرفأ بيروت، لبنان أغسطس/ آب 2020
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat
تابعنا عبرTelegram
ردت الكويت، اليوم الثلاثاء، على أنباء متداولة بشأن منع الكويتيين من السفر إلى لبنان.
وأكد سفير الكويت في لبنان، عبد العال القناعي، أنه لا وجود لحظر على سفر مواطنيه إلى لبنان، موضحا أنه "تم إزالة تحذيرات أمنية في ظروف آنية كانت صدرت في وقت سابق"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.
وشدد القناعي بعد لقاء جمعه بالرئيس اللبناني، ميشال عون، على أن "لبنان هو الوجهة السياحية الأولى لدول الخليج وكافة الدول العربية".
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
بعد السعودية... الكويت تعيد سفيرها إلى لبنان
7 أبريل, 18:27 GMT
وجاءت تصريحات السفير الكويتي في لبنان بمناسبة انتهاء مهامه في بيروت، وتكريمه من جانب الرئيس اللبناني، بمنحه وسام الأرز الوطني، وذلك تقديرا لعطاءاته ودوره في توطيد العلاقات اللبنانية - الكويتية.
وبهذا الصدد، أكد عبد العال القناعي أنه سيتم تعيين سفير جديد لبلاده في لبنان، فور اكتمال التشكيلات الدبلوماسية الكويتية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала