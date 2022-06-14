https://arabic.sputniknews.com/20220614/المدعية-العامة-السابقة-لشبه-جزيرة-القرم-تعلن-تعيينها-مستشارة-للمدعي-العام-الروسي-1063581218.html
المدعية العامة السابقة لشبه جزيرة القرم تعلن تعيينها مستشارة للمدعي العام الروسي
المدعية العامة السابقة لشبه جزيرة القرم تعلن تعيينها مستشارة للمدعي العام الروسي
أعلنت المدعية العامة السابقة لشبه جزيرة القرم، ناتاليا بوكلونسكايا، عن تعيينها مستشارة للمدعي العام الروسي. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T13:23+0000
2022-06-14T13:23+0000
2022-06-14T13:23+0000
روسيا
شبه جزيرة القرم الروسية
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موسكو- سبوتنيك. قالت ناتاليا بوكلونسكايا، الموظفة الحكومية الروسية المعروفة باسم المدعي العام السابق لشبه جزيرة القرم، اليوم الثلاثاء، إنها عُينت مستشارة للمدعي العام الروسي.وشغلت بوكلونسكايا منصب نائب رئيس الوكالة الروسية للتعاون الإنساني الخارجي قبل إقالتها من المنصب من قبل الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين.وأكدت السيدة البالغة من العمر 42 عامًا، أيضًا أنها لن تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أو تشارك في الأنشطة العامة، ونصحت وسائل الإعلام بإحالة جميع الاستفسارات إلى الخدمة الصحفية للمدعي العام الروسي.وتم الاعتراف ببوكلونسكايا خلال خدمتها كمدعية عامة لشبه جزيرة القرم من 2014 إلى 2016، بسبب تحالفها مع موسكو بعد إعادة توحيد شبه الجزيرة مع روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20160809/1019845670.html
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روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية
المدعية العامة السابقة لشبه جزيرة القرم تعلن تعيينها مستشارة للمدعي العام الروسي
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أعلنت المدعية العامة السابقة لشبه جزيرة القرم، ناتاليا بوكلونسكايا، عن تعيينها مستشارة للمدعي العام الروسي.
موسكو- سبوتنيك. قالت ناتاليا بوكلونسكايا، الموظفة الحكومية الروسية المعروفة باسم المدعي العام السابق لشبه جزيرة القرم، اليوم الثلاثاء، إنها عُينت مستشارة للمدعي العام الروسي.
وشغلت بوكلونسكايا منصب نائب رئيس الوكالة الروسية للتعاون الإنساني الخارجي قبل إقالتها من المنصب من قبل الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين.
وقالت بوكلونسكايا: "اليوم، تم تعييني في منصب مستشار المدعي العام الروسي إيغور فيكتوروفيتش كراسنوف، أعلم أنه سيكون هناك الكثير من التمنيات الطيبة وأشكر الجميع مقدمًا على دعمهم واهتمامهم بخدمتي".
وأكدت السيدة البالغة من العمر 42 عامًا، أيضًا أنها لن تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أو تشارك في الأنشطة العامة، ونصحت وسائل الإعلام بإحالة جميع الاستفسارات إلى الخدمة الصحفية للمدعي العام الروسي.
وعلق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تعيين بوكلونسكايا بقوله "إنه يتماشى مع رغباتها".
وتم الاعتراف ببوكلونسكايا خلال خدمتها كمدعية عامة لشبه جزيرة القرم من 2014 إلى 2016، بسبب تحالفها مع موسكو بعد إعادة توحيد شبه الجزيرة مع روسيا.