https://arabic.sputniknews.com/20220614/المراكز-الأمريكية-لمكافحة-الأمراض-لقاح-موديرنا-قد-يزيد-من-مخاطر-التهاب-القلب-1063588778.html
المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: لقاح "موديرنا" قد يزيد من مخاطر التهاب القلب
المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: لقاح "موديرنا" قد يزيد من مخاطر التهاب القلب
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، إن لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد قد يشكل خطرا للإصابة بالتهاب القلب في... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T14:27+0000
2022-06-14T14:27+0000
2022-06-14T14:27+0000
فيروس كورونا
مجتمع
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وأشارت إلى أنه استنادا إلى بيانات من نظام بيانات سلامة اللقاح، فقد بلغ معدل حدوث التهاب القلب 97.3 حالة لكل مليون جرعة للذكور، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاما، بعد الحصول على جرعة ثانية من لقاح "موديرنا"، وذلك مقابل 81.7 حالة لكل مليون جرعة لقاح من شركة "فايزر"، وفقا لموقع "يو إس نيوز" الأمريكي.وجاء إعلان مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية بالتزامن مع اجتماع مستشاري إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم، لمناقشة تفويض لقاح "موديرنا" للأطفال والمراهقين، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما.ومع ذلك، فقد لفتت الوكالة الأمريكية إلى أن النتائج المتعلقة بالتهاب عضلة القلب والتهاب التامور، وهما نوعان من التهاب القلب مرتبطان بجرعات "موديرنا"، لم تكن متسقة مع كافة أنظمة مراقبة سلامة اللقاحات الأمريكية.كما أشارت إلى أن معظم الأشخاص المصابين بالتهاب عضلة القلب بعد التطعيم بلقاح "موديرنا" يتعافون مع مرور الوقت.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/دراسة-إسرائيلية-الجرعة-الرابعة-من-فايزر-وموديرنا-أقل-فعالية-ضد-أوميكرون-1056457413.html
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فيروس كورونا, مجتمع, منوعات
المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: لقاح "موديرنا" قد يزيد من مخاطر التهاب القلب
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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، إن لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد قد يشكل خطرا للإصابة بالتهاب القلب في بعض الفئات العمرية، بالمقارنة مع لقاح "فايزر-بيونتك".
وأشارت إلى أنه استنادا إلى بيانات من نظام بيانات سلامة اللقاح، فقد بلغ معدل حدوث التهاب القلب 97.3 حالة لكل مليون جرعة للذكور، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاما، بعد الحصول على جرعة ثانية من لقاح "موديرنا"، وذلك مقابل 81.7 حالة لكل مليون جرعة لقاح من شركة "فايزر"، وفقا لموقع "يو إس نيوز"
الأمريكي.
وجاء إعلان مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية بالتزامن مع اجتماع مستشاري إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم، لمناقشة تفويض لقاح "موديرنا" للأطفال والمراهقين، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما.
ومع ذلك، فقد لفتت الوكالة الأمريكية إلى أن النتائج المتعلقة بالتهاب عضلة القلب والتهاب التامور، وهما نوعان من التهاب القلب مرتبطان بجرعات "موديرنا"، لم تكن متسقة مع كافة أنظمة مراقبة سلامة اللقاحات الأمريكية.
كما أشارت إلى أن معظم الأشخاص المصابين بالتهاب عضلة القلب بعد التطعيم بلقاح "موديرنا" يتعافون مع مرور الوقت.