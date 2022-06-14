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المصالحة الروسي يرصد 6 حالات قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
المصالحة الروسي يرصد 6 حالات قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيل ست حالات قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T22:11+0000
2022-06-14T22:11+0000
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، في بيان له الثلاثاء، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 6 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل 3 عمليات قصف في محافظة حلب، وثلاثة آخرين في محافظة إدلب.وأضاف أنه نتيجة قصف بقذائف الهاون نفذه الإرهابيون من منطقة البراء على مواقع القوات الحكومية السورية في مدينة كفرنبل، أصيب جندي سوري.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/مقتل-جنديين-سوريين-وإصابة-اثنين-آخرين-بقصف-شنته-جبهة-النصرة-في-محافظة-إدلب-1062079878.html
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أخبار سوريا اليوم

المصالحة الروسي يرصد 6 حالات قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية

22:11 GMT 14.06.2022
© Sputnik . Basil Shartouhالعثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيل ست حالات قصف من قبل مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) في منطقة إدلب لخفض التصعيد في شمال سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، في بيان له الثلاثاء، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 6 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
أطفال يمشون بين الأنقاض أثناء حضورهم اليوم الأول من المدرسة في قرية في ريف إدلب شمال غرب سوريا، 9 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
مقتل جنديين سوريين وإصابة اثنين آخرين بقصف شنته "جبهة النصرة" في محافظة إدلب
10 مايو, 22:45 GMT
وأوضح أنه تم تسجيل 3 عمليات قصف في محافظة حلب، وثلاثة آخرين في محافظة إدلب.
وأضاف أنه نتيجة قصف بقذائف الهاون نفذه الإرهابيون من منطقة البراء على مواقع القوات الحكومية السورية في مدينة كفرنبل، أصيب جندي سوري.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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