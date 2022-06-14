https://arabic.sputniknews.com/20220614/المفوضية-الأوروبية-تعلن-عن-توقيع-اتفاق-ثلاثي-بين-الاتحاد-الأوروبي-ومصر-وإسرائيل-بهدف-تصدير-الغاز-1063602732.html

المفوضية الأوروبية: اتفاق ثلاثي بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل بهدف تصدير الغاز إلى أوروبا

المفوضية الأوروبية: اتفاق ثلاثي بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل بهدف تصدير الغاز إلى أوروبا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أنها ستوقع غدا اتفاقا ثلاثيا بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل بهدف تصدير الغاز إلى... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T18:48+0000

2022-06-14T18:48+0000

2022-06-14T19:02+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت فون دير لاين، في تغريدة على "تويتر": "أنا ممتنة لأن إسرائيل ستزيد من إمدادها بالطاقة إلى الاتحاد الأوروبي، وغدا سنتخذ خطوة مهمة بتوقيع اتفاق ثلاثي بشأن الغاز بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ومصر".وأكدت المسؤولة الأوروبية "سوف نوحد قوانا للمساعدة في حماية العالم من أزمة غذاء كبرى".وبدورها، تزور وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار مصر غدا، وسط تحركات إسرائيلية وأوروبية للاعتماد على القاهرة في نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، في ظل توجه غربي لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية على خلفية الحرب في أوكرانيا.وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، "تلتقي وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار غدًا في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين مصريين".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد بحث مع نظيره الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون في مجال الطاقة، وإمكانية تصدير الغاز من إسرائيل إلى أوروبا عبر مصر.وفي الآونة الأخيرة، تزايد اهتمام أوروبا بإمكانية استيراد الغاز الإسرائيلي بعد تحويله إلى غاز مسال في مصر في إطار تنويع مصادر الطاقة.والشهر الماضي، صرح سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، كريستيان برغر، بأن "الاتحاد يتفاوض مع كل من مصر وإسرائيل للتعاون في تصدير الغاز إلى دول القارة".وأضاف برغر وقتها لموقع "الطاقة" أنه "من المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي قريبا جدا"، لافتا إلى أن "المفاوضات تتركز على جلب الغاز الطبيعي من إسرائيل، وتحويله إلى غاز مُسال، ثم تصديره إلى أوروبا".

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