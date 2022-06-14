https://arabic.sputniknews.com/20220614/المفوضية-الأوروبية-لم-تتخذ-قرارا-بشأن-وضع-أوكرانيا-1063572462.html
المفوضية الأوروبية لم تتخذ قرارا بشأن وضع أوكرانيا
المفوضية الأوروبية لم تتخذ قرارا بشأن وضع أوكرانيا
قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر بمؤتمر صحفي في بروكسل، إن المفوضية الأوروبية لم تشكل بعد رأيا نهائيا بشأن منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T11:33+0000
2022-06-14T11:33+0000
2022-06-14T11:33+0000
العالم
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وتابع: "قرأت في الصحافة أن المفوضية الأوروبية اتخذت قرارا أمس، ولكن هذا ليس صحيحا. لم تتخذ المفوضية الأوروبية أي قرارات أمس. لقد جرت مناقشة عامة سمحت لأعضاء المفوضية الأوروبية بتبادل وجهات نظرهم حول هذه القضية من أجل إعداد قرار يوم الجمعة".وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، إنه وإلى نهاية الأسبوع القادم ستتبلور الفكرة حول ما إذا كان يحق لأوكرانيا أن تكون مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبييذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقع طلبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير/شباط، وفي مايو/أيار تلقت المفوضية الأوروبية استبيانا كاملا من كييف لبدء المفاوضات حول ذلك. وبحسب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، فإن المفوضية تقوم الآن بأخذ رأي خبراء الدول الأعضاء في الاتحاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-نسعى-للتعاون-مع-إسرائيل-في-مجال-الطاقة-عبر-مشروعات-لتصدير-الغاز-1063557946.html
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العالم
المفوضية الأوروبية لم تتخذ قرارا بشأن وضع أوكرانيا
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قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر بمؤتمر صحفي في بروكسل، إن المفوضية الأوروبية لم تشكل بعد رأيا نهائيا بشأن منح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن العمل مستمر، وسيتم الإعلان عن القرار يوم الجمعة المقبل.
وتابع: "قرأت في الصحافة أن المفوضية الأوروبية اتخذت قرارا أمس، ولكن هذا ليس صحيحا. لم تتخذ المفوضية الأوروبية أي قرارات أمس. لقد جرت مناقشة عامة سمحت لأعضاء المفوضية الأوروبية بتبادل وجهات نظرهم حول هذه القضية من أجل إعداد قرار يوم الجمعة".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، إنه وإلى نهاية الأسبوع القادم ستتبلور الفكرة حول ما إذا كان يحق لأوكرانيا أن تكون مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقع طلبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير/شباط، وفي مايو/أيار تلقت المفوضية الأوروبية استبيانا كاملا من كييف لبدء المفاوضات حول ذلك. وبحسب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، فإن المفوضية تقوم الآن بأخذ رأي خبراء الدول الأعضاء في الاتحاد.