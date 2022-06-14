https://arabic.sputniknews.com/20220614/اليمن-البنك-المركزي-يناقش-الدعم-المالي-السعودي-ودوره-في-استقرار-أسعار-السلع-الأساسية-1063595913.html
اليمن… البنك المركزي يناقش الدعم المالي السعودي ودوره في استقرار أسعار السلع الأساسية
اليمن… البنك المركزي يناقش الدعم المالي السعودي ودوره في استقرار أسعار السلع الأساسية
بدأ البنك المركزي اليمني في عدن اجتماعات الدورة الخامسة لمجلس الإدارة برئاسة محافظ البنك ونائبه وباقي أعضاء المجلس. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T16:48+0000
2022-06-14T16:48+0000
2022-06-14T16:48+0000
اقتصاد
أخبار اليمن الأن
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وناقش الاجتماع نتائج المباحثات الأخيرة مع المسؤولين السعوديين بشأن الاتفاق على آليات تحويل واستخدام الدعم المعلن للبنك المركزي اليمني وضمان الاستخدام الأمثل لهذا الدعم، حسبما ذكر بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء.ويهدف هذا الاتفاق إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار أسعار صرف العملة الوطنية وأسعار السلع إضافة إلى الاستدامة المالية.وأثنى مجلس إدارة البنك على ما تقدمه السعودية من دعم لليمن ومنه تحويل آخر قسط من الوديعة السابقة التي يتم الاعتماد عليها في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني، إضافة إلى دورها في تحقيق استقرار نسبي لأسعار الصرف وأسعار السلع الأساسية.كما تطرق الاجتماع إلى نتائج المباحثات مع الاتحاد الأوروبي وبعثة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافة إلى وكالة التنمية الأمريكية وهيئة التنمية البريطانية.وإضافة إلى ذلك بحث الاجتماع آفاق تطوير البناء المؤسسي للبنك ومجالات الدعم الفني الذي يتم تقديمه والتحديات التي تواجهه.ولفت البيان إلى أنه من المقرر أن يواصل البنك المركزي اليمني في عدن اجتماعاته خلال الأيام المقبلة لاستكمال المناقشات الخاصة بجدول أعماله.
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اقتصاد, أخبار اليمن الأن
اليمن… البنك المركزي يناقش الدعم المالي السعودي ودوره في استقرار أسعار السلع الأساسية
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بدأ البنك المركزي اليمني في عدن اجتماعات الدورة الخامسة لمجلس الإدارة برئاسة محافظ البنك ونائبه وباقي أعضاء المجلس.
وناقش الاجتماع نتائج المباحثات الأخيرة مع المسؤولين السعوديين بشأن الاتفاق على آليات تحويل واستخدام الدعم المعلن للبنك المركزي اليمني وضمان الاستخدام الأمثل لهذا الدعم، حسبما ذكر بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار أسعار صرف العملة الوطنية
وأسعار السلع إضافة إلى الاستدامة المالية.
وأثنى مجلس إدارة البنك على ما تقدمه السعودية من دعم لليمن
ومنه تحويل آخر قسط من الوديعة السابقة التي يتم الاعتماد عليها في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني، إضافة إلى دورها في تحقيق استقرار نسبي لأسعار الصرف وأسعار السلع الأساسية.
كما تطرق الاجتماع إلى نتائج المباحثات مع الاتحاد الأوروبي وبعثة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافة إلى وكالة التنمية الأمريكية وهيئة التنمية البريطانية.
وإضافة إلى ذلك بحث الاجتماع آفاق تطوير البناء المؤسسي للبنك ومجالات الدعم الفني الذي يتم تقديمه والتحديات التي تواجهه.
ولفت البيان إلى أنه من المقرر أن يواصل البنك المركزي اليمني
في عدن اجتماعاته خلال الأيام المقبلة لاستكمال المناقشات الخاصة بجدول أعماله.