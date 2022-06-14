https://arabic.sputniknews.com/20220614/بايدن-يعلن-عن-خطة-لتصدير-الحبوب-من-أوكرانيا-عبر-بناء-صوامع-على-حدودها-1063601423.html

بايدن يعلن عن خطة لتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر بناء صوامع على حدودها

بايدن يعلن عن خطة لتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر بناء صوامع على حدودها

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن خطة لتصدير الحبوب خارج الأراضي الأوكرانية، وذلك عن طريق بناء صوامع مؤقتة على الحدود، بما في ذلك ومع بولندا، ومن ثم نقلها... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T18:32+0000

2022-06-14T18:32+0000

2022-06-14T18:32+0000

اقتصاد

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

أخبار أوكرانيا

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واشنطن- سبوتنيك. وقال بايدن، اليوم الثلاثاء، إن "لديه خطة لبناء صوامع مؤقتة على حدود أوكرانيا لتصدير الحبوب لدول العالم"، مؤكدا أن هناك خطة لإخراجها إلى بلدان أخرى، ومن ثم إلى بقية العالم.تحذر الأمم المتحدة من وجود تهديد بأزمة غذاء بسبب نقص الحبوب الصادرة من أوكرانيا. واتهم الغرب روسيا بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية جراء العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها في دونباس، فيما رفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.يذكر أن سلطات كييف وضعت بنفسها العديد من العوائق أمام تصدير الحبوب، فبالإضافة إلى الحرق المتعمد للحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بزرع الألغام في البحر الأسود، ما يمنع نقل الحبوب إلى الأسواق العالمية بواسطة السفن.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا توجد مشاكل فيما يتعلق بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وإن روسيا لا تتدخل في ذلك. وأضاف أنه إذا أزالت أوكرانيا الألغام من الموانئ، فستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة دون أي مشاكل.

https://arabic.sputniknews.com/20220614/أوكرانيا-تشتكي-من-بيروقراطية-الاتحاد-الأوروبي-في-مجال-صادرات-الحبوب-1063577900.html

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اقتصاد, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار أوكرانيا