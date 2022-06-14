عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220614/بريطانيا-تستعد-لإرسال-طالبي-اللجوء-إلى-رواندا-1063593087.html
بريطانيا تستعد لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا
بريطانيا تستعد لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا
دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطته لإرسال طالبي اللجوء من جنسيات متعددة إلى رواندا قبل ساعات من مغادرة أول طائرة اليوم الثلاثاء، للبلد الأفريقي. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T15:46+0000
2022-06-14T15:46+0000
بريطانيا
طالبي لجوء
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062112741_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cc67351a27607b202706ba1ce77db9f9.jpg
وقال جونسون إن جهود منع رحلات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين "يساعد في أنشطة العصابات الإجرامية" بما في ذلك تهريب الأشخاص عبر الحدود، بحسب "أسوشيتدبرس".توصلت حكومة جونسون إلى اتفاق مع رواندا لترحيل الأشخاص الذين يدخلون بريطانيا بطريقة غير قانونية، إلى البلد الواقع في شرق أفريقيا مقابل ملايين الدولارات كمساعدة تنموية.وترى الحكومة أن ذلك سيردع البعض عن دفع أموال للمجرمين لمساعدتهم في الانطلاق في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة.وواجهت خطة الحكومة البريطانية سلسلة من التحديات القانونية وأثارت احتجاجات ساخنة في المملكة المتحدة.ودافعت الحكومة عن اختيارها لرواندا من خلال الاستشهاد باستقرارها وتقدمها الاقتصادي، لكن نقاد يقولون إن الاستقرار يأتي على حساب القمع السياسي.يذكر أن المملكة المتحدة ورواندا وقعتا اتفاقية هجرة في منتصف أبريل/ نيسان، تنص على أن الأشخاص الذين تصنفهم حكومة المملكة المتحدة مهاجرين غير شرعيين أو طالبي لجوء سيتم ترحيلهم إلى رواندا لمعالجة الوثائق والحصول على اللجوء وإعادة توطينهم.وأثارت تلك الاتفاقية انتقادات من منظمات حقوق الإنسان وبعض السياسيين الذين يعتقدون أنها لن توقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا عبر القناة الإنجليزية.تمكن 28.5 ألف طالب لجوء من الانتقال بشكل غير قانوني إلى المملكة، العام الماضي، و10 آلاف في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. يشكل الأفغان نحو ربع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عن طريق البحر هذا العام، و16% من المواطنين الإيرانيين، و15% من العراقيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/كنيسة-إنجلترا-تنتقد-خطط-الحكومة-لإرسال-مهاجرين-غير-شرعيين-إلى-رواندا-1063552346.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062112741_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6ddc8faf2b564d4b1ac999afc6579f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, طالبي لجوء

بريطانيا تستعد لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا

15:46 GMT 14.06.2022
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطته لإرسال طالبي اللجوء من جنسيات متعددة إلى رواندا قبل ساعات من مغادرة أول طائرة اليوم الثلاثاء، للبلد الأفريقي.
وقال جونسون إن جهود منع رحلات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين "يساعد في أنشطة العصابات الإجرامية" بما في ذلك تهريب الأشخاص عبر الحدود، بحسب "أسوشيتدبرس".
الدقات الأخيرة لساعة بيغ بن في لندن قبل التوقف لمدة 3 سنوات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
كنيسة إنجلترا تنتقد خطط الحكومة لإرسال مهاجرين غير شرعيين إلى رواندا
06:43 GMT
توصلت حكومة جونسون إلى اتفاق مع رواندا لترحيل الأشخاص الذين يدخلون بريطانيا بطريقة غير قانونية، إلى البلد الواقع في شرق أفريقيا مقابل ملايين الدولارات كمساعدة تنموية.
وترى الحكومة أن ذلك سيردع البعض عن دفع أموال للمجرمين لمساعدتهم في الانطلاق في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة.
وواجهت خطة الحكومة البريطانية سلسلة من التحديات القانونية وأثارت احتجاجات ساخنة في المملكة المتحدة.
ودافعت الحكومة عن اختيارها لرواندا من خلال الاستشهاد باستقرارها وتقدمها الاقتصادي، لكن نقاد يقولون إن الاستقرار يأتي على حساب القمع السياسي.
يذكر أن المملكة المتحدة ورواندا وقعتا اتفاقية هجرة في منتصف أبريل/ نيسان، تنص على أن الأشخاص الذين تصنفهم حكومة المملكة المتحدة مهاجرين غير شرعيين أو طالبي لجوء سيتم ترحيلهم إلى رواندا لمعالجة الوثائق والحصول على اللجوء وإعادة توطينهم.
وأثارت تلك الاتفاقية انتقادات من منظمات حقوق الإنسان وبعض السياسيين الذين يعتقدون أنها لن توقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا عبر القناة الإنجليزية.
تمكن 28.5 ألف طالب لجوء من الانتقال بشكل غير قانوني إلى المملكة، العام الماضي، و10 آلاف في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. يشكل الأفغان نحو ربع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عن طريق البحر هذا العام، و16% من المواطنين الإيرانيين، و15% من العراقيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала