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https://arabic.sputniknews.com/20220614/بريطانيا-تعتزم-إطلاق-قمرين-صناعيين-بهدف-التجسس-الفضائي-1063586745.html
بريطانيا تعتزم إطلاق قمرين صناعيين بهدف التجسس الفضائي
بريطانيا تعتزم إطلاق قمرين صناعيين بهدف التجسس الفضائي
تعمل بريطانيا على إطلاق قمرين صناعيين صغيرين بهدف القيام بمهام التجسس الفضائي، حيث من المقرر أن تتم عمليات الإطلاق خلال أيام الصيف الحالي. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T14:23+0000
2022-06-14T14:23+0000
العالم
رصد عسكري
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وتشير المصادر إلى أن القمرين الجديدين الصغيرين "بحجم صندوق"، سيتم إطلاقهما من كورنوال، خلال هذا الصيف، حيث سيزودا بريطانيا بقدرات جديدة على التجسس من الفضاء.وتعتمد بريطانيا حاليا على الصور الملتقطة من طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني، والمرسلة من وزارة الدفاع الأمريكية لمراقبة أمور مثل "تحركات القوات الروسية في ساحات القتال في أوكرانيا"، بحسب مزاعم صحيفة "ديلي ميل".ويعمل المسؤولون البريطانيون على إنشاء كوكبة صغيرة من أقمار الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR)، بحيث لا تعتمد بريطانيا على الدول الأخرى.ومن المقرر أن يتم إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة إلى الفضاء على متن صاروخ "Virgin Orbit"، والذي سيعلق أسفل طائرة جامبو قبل إطلاقه من مطار نيوكواي.وأشارت المصادر إلى أن الأقمار زُوّدت بمستشعرات تصوير عالية التقنية، تسمح للدفاع البريطانية بمراقبة الأرض، بالإضافة إلى قدرتها على مراقبة الإشارات اللاسلكية، حيث سيحلق القمران في مدار الأرض المنخفض .
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العالم, رصد عسكري

بريطانيا تعتزم إطلاق قمرين صناعيين بهدف التجسس الفضائي

14:23 GMT 14.06.2022
© Photo / JAXAقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Photo / JAXA
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تعمل بريطانيا على إطلاق قمرين صناعيين صغيرين بهدف القيام بمهام التجسس الفضائي، حيث من المقرر أن تتم عمليات الإطلاق خلال أيام الصيف الحالي.
وتشير المصادر إلى أن القمرين الجديدين الصغيرين "بحجم صندوق"، سيتم إطلاقهما من كورنوال، خلال هذا الصيف، حيث سيزودا بريطانيا بقدرات جديدة على التجسس من الفضاء.
وتعتمد بريطانيا حاليا على الصور الملتقطة من طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني، والمرسلة من وزارة الدفاع الأمريكية لمراقبة أمور مثل "تحركات القوات الروسية في ساحات القتال في أوكرانيا"، بحسب مزاعم صحيفة "ديلي ميل".
ويعمل المسؤولون البريطانيون على إنشاء كوكبة صغيرة من أقمار الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR)، بحيث لا تعتمد بريطانيا على الدول الأخرى.
ومن المقرر أن يتم إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة إلى الفضاء على متن صاروخ "Virgin Orbit"، والذي سيعلق أسفل طائرة جامبو قبل إطلاقه من مطار نيوكواي.
وأشارت المصادر إلى أن الأقمار زُوّدت بمستشعرات تصوير عالية التقنية، تسمح للدفاع البريطانية بمراقبة الأرض، بالإضافة إلى قدرتها على مراقبة الإشارات اللاسلكية، حيث سيحلق القمران في مدار الأرض المنخفض .
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