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https://arabic.sputniknews.com/20220614/بـإعلان-حزين-شركة-يابانية-تعلن-زيادة-أسعار-منتجاتها-فيديو-1063591990.html
بـ"إعلان حزين"... شركة يابانية تعلن زيادة أسعار منتجاتها... فيديو
بـ"إعلان حزين"... شركة يابانية تعلن زيادة أسعار منتجاتها... فيديو
وجهت شركة يابانية رسالة حزينة إلى المستهلكين بعدما اضطرت لزيادة أسعار منتجاتها الغذائية لأول مرة منذ 25 عاما. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T15:20+0000
2022-06-14T15:20+0000
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ونشرت صفحة "اليابان بالعربي" على "تويتر" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد طريقة مبتكرة اختارتها الشركة للتعبير عن شعورها بتأثير تطبيق زيادة الأسعار الجديدة على المستهلكين.وقالت الصفحة إن الشركة صورت ما وصفته بـ "الإعلان الحزين" الذي تصل مدته إلى دقيقة واحدة للإعلان عن زيادة الأسعار.ولفتت الصفحة إلى أن الإعلان بمثابة اعتذار يقدمه العاملون بالشركة للمستهلكين عن زيادة الأسعار.
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بـ"إعلان حزين"... شركة يابانية تعلن زيادة أسعار منتجاتها... فيديو

15:20 GMT 14.06.2022
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التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، اليابان 22 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Vladimir Pesniya
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وجهت شركة يابانية رسالة حزينة إلى المستهلكين بعدما اضطرت لزيادة أسعار منتجاتها الغذائية لأول مرة منذ 25 عاما.
ونشرت صفحة "اليابان بالعربي" على "تويتر" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد طريقة مبتكرة اختارتها الشركة للتعبير عن شعورها بتأثير تطبيق زيادة الأسعار الجديدة على المستهلكين.
وقالت الصفحة إن الشركة صورت ما وصفته بـ "الإعلان الحزين" الذي تصل مدته إلى دقيقة واحدة للإعلان عن زيادة الأسعار.
ولفتت الصفحة إلى أن الإعلان بمثابة اعتذار يقدمه العاملون بالشركة للمستهلكين عن زيادة الأسعار.
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