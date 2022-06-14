https://arabic.sputniknews.com/20220614/بـإعلان-حزين-شركة-يابانية-تعلن-زيادة-أسعار-منتجاتها-فيديو-1063591990.html
بـ"إعلان حزين"... شركة يابانية تعلن زيادة أسعار منتجاتها... فيديو
بـ"إعلان حزين"... شركة يابانية تعلن زيادة أسعار منتجاتها... فيديو
وجهت شركة يابانية رسالة حزينة إلى المستهلكين بعدما اضطرت لزيادة أسعار منتجاتها الغذائية لأول مرة منذ 25 عاما. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T15:20+0000
2022-06-14T15:20+0000
2022-06-14T15:20+0000
منوعات
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ونشرت صفحة "اليابان بالعربي" على "تويتر" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد طريقة مبتكرة اختارتها الشركة للتعبير عن شعورها بتأثير تطبيق زيادة الأسعار الجديدة على المستهلكين.وقالت الصفحة إن الشركة صورت ما وصفته بـ "الإعلان الحزين" الذي تصل مدته إلى دقيقة واحدة للإعلان عن زيادة الأسعار.ولفتت الصفحة إلى أن الإعلان بمثابة اعتذار يقدمه العاملون بالشركة للمستهلكين عن زيادة الأسعار.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
بـ"إعلان حزين"... شركة يابانية تعلن زيادة أسعار منتجاتها... فيديو
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وجهت شركة يابانية رسالة حزينة إلى المستهلكين بعدما اضطرت لزيادة أسعار منتجاتها الغذائية لأول مرة منذ 25 عاما.
ونشرت صفحة "اليابان بالعربي" على "تويتر" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد طريقة مبتكرة
اختارتها الشركة للتعبير عن شعورها بتأثير تطبيق زيادة الأسعار الجديدة على المستهلكين.
وقالت الصفحة إن الشركة صورت ما وصفته بـ "الإعلان الحزين" الذي تصل مدته إلى دقيقة واحدة للإعلان عن زيادة الأسعار.
ولفتت الصفحة إلى أن الإعلان بمثابة اعتذار يقدمه العاملون بالشركة
للمستهلكين عن زيادة الأسعار.