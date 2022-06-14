https://arabic.sputniknews.com/20220614/بوتين-يوافق-على-تخصيص-شحنة-حبوب-إلى-أفغانستان-إذا-دعت-الحاجة-1063589689.html

بوتين يوافق على تخصيص شحنة حبوب إلى أفغانستان إذا دعت الحاجة

بوتين يوافق على تخصيص شحنة حبوب إلى أفغانستان إذا دعت الحاجة

أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وافق على تخصيص شحنة من الحبوب لأفغانستان، إذا دعت... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T14:40+0000

2022-06-14T14:40+0000

2022-06-14T14:40+0000

روسيا

العالم

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وقال كابولوف في لقاء أجراه على القناة الأولى الروسية: "قدمت اللجنة الوزارية تقريرها للرئيس عقب انتهاء أعمالها، وقد أعطى الرئيس بوتين الضوء الأخضر من حيث المبدأ لتخصيص كمية معينة من الحبوب، إذا لزم الأمر، مع مراعاة الحصاد الجيد المتوقع في روسيا".وكان مراسل "سبوتنيك"، قد أفاد، في شهر مارس/ آذار الماضي، بأن النائب الأول لرئيس حكومة "طالبان" عبد الغني برادر، أوضح لمبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أنه يدعو الحكومة الروسية ورجال الأعمال الروس لاستثمار أموالهم في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الأفغاني. وأكد أن أفغانستان توفر الأمن اللازم للمستثمرين والاستثمارات.ومن جانبه، قال كابولوف إن وصول الوفد الروسي الذي يضم مسؤولي وزارات الدفاع والداخلية والتنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزرعة ووزارة الطاقة، يدل على استعداد روسيا للقيام بخطوات عملية وتوقيع اتفاقيات في ختام مباحثات فنية يحضرها رجال أعمال أفغان أيضا.وكان لمبعوث الرئيس الروسي أيضا لقاء مع القائم بأعمال وزير الداخلية، سراج الدين حقاني، الذي دعا للتعاون المشترك في مكافحة المخدرات، ولفت اهتمام مبعوث الرئيس الروسي إلى تهيؤ الفرصة السانحة للاعتراف بحكومته.

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