بينيت موجها رسالة إلى إيران: لن نتردد باستخدام القوة في أي مكان حول العالم
19:30 GMT 14.06.2022 (تم التحديث: 19:32 GMT 14.06.2022)
© AFP 2022 / RONEN ZVULUNرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
© AFP 2022 / RONEN ZVULUN
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تتردد في استخدام القوة في أي مكان في العالم.
ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة أكد من خلالها أن هذه الأيام تشهد بلاده محاولات لاستهداف مواطنين إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم.
في هذه الأيام بالذات نشهد محاولات لاستهداف إسرائيليين في أماكن مختلفة خارج البلاد. أجهزة الأمن تعمل كل ما بوسعها لاحباط هذه العمليات الإرهابية ولتحييد مرسلي الإرهابيين وأولئك الذين أرسلوهم مسبقا. لن نتردد في استخدام قوة إسرائيل في كل مكان في العالم من أجل حماية مواطنينا.— رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) June 14, 2022
وأوضح بينيت أن "أجهزة الأمن الإسرائيلية تعمل كل ما بوسعها لإحباط هذه العمليات الإرهابية ولتحييد مرسلي الإرهابيين وأولئك الذين أرسلوهم مسبقا".
وجاء تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة ألقاها في المراسم الرسمية التي أقيمت إحياء لذكرى الجيش الإسرائيلي في الحرب الإسرائيلية الأولى على لبنان، و المعروفة باسم حرب "سلامة الجليل"، والتي اندلعت في العام 1982.
בנט במסר לאיראן: "לא נהסס להפעיל את עוצמתה של ישראל בכל מקום בעולם"https://t.co/mIjyoTRlOW— מעריב אונליין (@MaarivOnline) June 14, 2022
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن بينيت يوجه رسالة قوية إلى إيران، بأن بلاده لن تتردد في استخدام القوة في أي مكان في العالم.
وأكدت الصحيفة أن بينيت قد بعث برسالة حادة إلى إيران على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف إسرائيليين في تركيا، وإحباط المخابرات التركية والإسرائيلية لخلايا إيرانية كانت تعتزم استهداف مواطنين إسرائيليين في تركيا، وأماكن أخرى حول العالم.