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https://arabic.sputniknews.com/20220614/بينيت-موجها-رسالة-إلى-إيران-لن-نتردد-في-استخدام-القوة-في-أي-مكان-حول-العالم-1063603655.html
بينيت موجها رسالة إلى إيران: لن نتردد باستخدام القوة في أي مكان حول العالم
بينيت موجها رسالة إلى إيران: لن نتردد باستخدام القوة في أي مكان حول العالم
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تتردد في استخدام القوة في أي مكان في العالم. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T19:30+0000
2022-06-14T19:32+0000
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ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة أكد من خلالها أن هذه الأيام تشهد بلاده محاولات لاستهداف مواطنين إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم.وأوضح بينيت أن "أجهزة الأمن الإسرائيلية تعمل كل ما بوسعها لإحباط هذه العمليات الإرهابية ولتحييد مرسلي الإرهابيين وأولئك الذين أرسلوهم مسبقا".وجاء تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة ألقاها في المراسم الرسمية التي أقيمت إحياء لذكرى الجيش الإسرائيلي في الحرب الإسرائيلية الأولى على لبنان، و المعروفة باسم حرب "سلامة الجليل"، والتي اندلعت في العام 1982.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن بينيت يوجه رسالة قوية إلى إيران، بأن بلاده لن تتردد في استخدام القوة في أي مكان في العالم.وأكدت الصحيفة أن بينيت قد بعث برسالة حادة إلى إيران على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف إسرائيليين في تركيا، وإحباط المخابرات التركية والإسرائيلية لخلايا إيرانية كانت تعتزم استهداف مواطنين إسرائيليين في تركيا، وأماكن أخرى حول العالم.
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أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار العالم الآن, إسرائيل

بينيت موجها رسالة إلى إيران: لن نتردد باستخدام القوة في أي مكان حول العالم

19:30 GMT 14.06.2022 (تم التحديث: 19:32 GMT 14.06.2022)
© AFP 2022 / RONEN ZVULUNرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / RONEN ZVULUN
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تتردد في استخدام القوة في أي مكان في العالم.
ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة أكد من خلالها أن هذه الأيام تشهد بلاده محاولات لاستهداف مواطنين إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم.
وأوضح بينيت أن "أجهزة الأمن الإسرائيلية تعمل كل ما بوسعها لإحباط هذه العمليات الإرهابية ولتحييد مرسلي الإرهابيين وأولئك الذين أرسلوهم مسبقا".
وجاء تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة ألقاها في المراسم الرسمية التي أقيمت إحياء لذكرى الجيش الإسرائيلي في الحرب الإسرائيلية الأولى على لبنان، و المعروفة باسم حرب "سلامة الجليل"، والتي اندلعت في العام 1982.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن بينيت يوجه رسالة قوية إلى إيران، بأن بلاده لن تتردد في استخدام القوة في أي مكان في العالم.
وأكدت الصحيفة أن بينيت قد بعث برسالة حادة إلى إيران على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف إسرائيليين في تركيا، وإحباط المخابرات التركية والإسرائيلية لخلايا إيرانية كانت تعتزم استهداف مواطنين إسرائيليين في تركيا، وأماكن أخرى حول العالم.
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