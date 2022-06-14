https://arabic.sputniknews.com/20220614/بينيت-يتحدث-عن-منظومة-الليزر-التي-ستغير--قواعد-اللعبة-مع-أعداء-إسرائيل-1063560584.html

بينيت يتحدث عن منظومة الليزر التي "ستغير قواعد اللعبة مع أعداء إسرائيل"

بينيت يتحدث عن منظومة الليزر التي "ستغير قواعد اللعبة مع أعداء إسرائيل"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إن "منظومة الليزر الجديدة في بلاده "ستغير قواعد اللعبة مع الأعداء". 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T09:01+0000

2022-06-14T09:01+0000

2022-06-14T09:01+0000

أخبار إسرائيل اليوم

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نشر بينيت عبر حسابه على "تويتر" صورة المنظومة الجديدة، وقال إن "منظومة الليزر لاعتراض قذائف الهاون ستغير قواعد اللعبة مع أعداء إسرائيل".وكان بينيت قد قال الأربعاء الماضي، إن تكلفة كل عملية اعتراض صواريخ العدو وطائراته المسيرة ستكون دولارين فقط في منظومة الدفاع الجوي القائمة على "الليزر".وأضاف بينيت في لقطات مصورة خلال زيارة لشركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتطورة المملوكة للدولة، "هذا يغير قواعد اللعبة، ليس فقط لأننا نهاجم جيش العدو، لكن أيضا لأننا نفلسه".وتابع "اعتراض كل صاروخ يكلفنا كثيرا من المال حتى الآن. اليوم يمكنهم (الأعداء) استثمار عشرات الآلاف من الدولارات في صاروخ وسنستثمر نحن دولارين على الكهرباء لاعتراض ذلك الصاروخ".وأردف "إننا ننطلق إلى الأمام، ونزيد من تفوقنا على أعدائنا، في سبيل ضمان الأمن لدولة إسرائيل". كما أكد أن "إسرائيل جاهزة استراتيجيا، وعلى كافة الأصعدة، للتعامل مع أي سيناريو كان".ونفذت عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، تدريبا جويا لمحاكاة ضربات جوية بعيدة المدى في منطقة البحر الأبيض المتوسط.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، أن مناورات "عربات النار" تهدف إلى "رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات".

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أخبار إسرائيل اليوم