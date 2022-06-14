https://arabic.sputniknews.com/20220614/تحذير-من-موجة-حر-مميتة-تضرب-الولايات-المتحدة-1063605363.html

تحذير من موجة حر "مميتة" تضرب الولايات المتحدة

تحذير من موجة حر "مميتة" تضرب الولايات المتحدة

تستعد أجزاء كبيرة من الغرب الأوسط وأجزاء من جنوب الولايات المتحدة لموجة حر قد تكون "خطيرة ومميتة"، تبدأ اليوم الثلاثاء، مع درجات حرارة قد تصل إلى مستويات... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T19:39+0000

2022-06-14T19:39+0000

2022-06-14T19:39+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

منوعات

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ومن المتوقع أن يتأثر أكثر من 100 مليون شخص بحلول منتصف الأسبوع، وشددت السلطات على السكان بأن يحافظوا على أجسامهم رطبة، والبقاء في منازلهم ما دام ذلك ممكنا، وتوخي الحذر من المخاطر الصحية لارتفاع درجات الحرارة.تسببت العواصف القوية في هطول أمطار غزيرة ورياح مدمرة للعديد من المناطق المتضررة يوم الاثنين، وظل أكثر من 400 ألف شخص دون كهرباء حتى ظهر الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتيد برس".صدرت تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء إلينوي وإنديانا جنبا إلى جنب مع أجزاء من جنوب ميشيغان وشمال غرب أوهايو، ويستمر العمل بها من الثلاثاء حتى مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.وقالت خدمة الطقس إن قيم مؤشر الحرارة - التي تأخذ في الاعتبار درجة الحرارة والرطوبة النسبية وتشير إلى درجة الحرارة في الهواء الطلق - يمكن أن تقترب من 105 درجات.وكتبت خدمة الأرصاد الجوية أن "الشمس الساطعة اليوم ستجعل الطقس أكثر سخونة، ولن يكون هناك الكثير من الراحة لمن ليس لديهم مكيفات هواء حتى مساء الأربعاء".تم وضع جزء كبير من جنوب شرق ميشيغان ضمن نطاق مراقبة "الحرارة المفرطة" من الأربعاء حتى صباح الخميس، حيث من المتوقع أن تتحرك الكتلة الدافئة شرقا. كما صدر تحذير من الحرارة المرتفعة، يمتد من أقصى الشمال مثل ويسكونسن نزولا إلى فلوريدا بانهاندل على ساحل الخليج.

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