https://arabic.sputniknews.com/20220614/تقرير-القوى-النووية-تزيد-نفقاتها-لتحديث-ترساناتها-الذرية-كم-أنفقت-كل-دولة-1063572574.html
تقرير: القوى النووية تزيد نفقاتها لتحديث ترساناتها الذرية...أمريكا تتقدم السباق
تقرير: القوى النووية تزيد نفقاتها لتحديث ترساناتها الذرية...أمريكا تتقدم السباق
زادت القوى النووية نفقاتها لتحديث ترساناتها الذرية بنحو 9% خلال 2021، وصولا إلى نفقات إجمالية قدرها 82.4 مليار دولار، وفق تقرير الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T11:35+0000
2022-06-14T11:35+0000
2022-06-14T11:35+0000
العالم
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وذكرت الحملة في تقريرها الصادر، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وحدها أنفقت 44.2 مليار دولار على برنامجها النووي، العام الماضي، بزيادة 12.7% عن العام السابق، فيما خصصت الصين 11.7 مليار دولار بزيادة 10.4% لبرنامجها النووي.كذلك أفادت آيكان الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2017، على عملها من أجل التوصل إلى معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية التي أبرمتها 59 دولة باستثناء القوى النووية، عن زيادة طفيفة في الميزانيات التي خصصتها كل من روسيا (8.6 مليار دولار) وفرنسا (5.9 مليار دولار) وبريطانيا (6.8 مليار دولار) للأسلحة النووية.أما إسرائيل التي لا تعترف رسميا بامتلاكها السلاح النووي، فخصصت 1.2 مليار دولار، كما في العام السابق، بحسب التقرير.وقدرت آيكان نفقات كوريا الشمالية على برنامجها النووي عام 2021، بـ642 مليون دولار بالمقارنة مع 700 مليون عام 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/إيران-تعلن-عدم-سعيها-للسلاح-النووي-وتكشف-عن-شروط-للغرب-منها-الاعتراف-بإسرائيل-1063300798.html
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العالم
تقرير: القوى النووية تزيد نفقاتها لتحديث ترساناتها الذرية...أمريكا تتقدم السباق
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زادت القوى النووية نفقاتها لتحديث ترساناتها الذرية بنحو 9% خلال 2021، وصولا إلى نفقات إجمالية قدرها 82.4 مليار دولار، وفق تقرير الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (آيكان).
وذكرت الحملة في تقريرها الصادر، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة
وحدها أنفقت 44.2 مليار دولار على برنامجها النووي، العام الماضي، بزيادة 12.7% عن العام السابق، فيما خصصت الصين 11.7 مليار دولار بزيادة 10.4% لبرنامجها النووي.
كذلك أفادت آيكان الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2017، على عملها من أجل التوصل إلى معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية التي أبرمتها 59 دولة باستثناء القوى النووية، عن زيادة طفيفة في الميزانيات التي خصصتها كل من روسيا (8.6 مليار دولار) وفرنسا (5.9 مليار دولار) وبريطانيا (6.8 مليار دولار) للأسلحة النووية.
وخصصت باكستان 1.1 مليار دولار لسلاحها النووي مقابل مليار في العام السابق، فيما خفضت الهند نفقاتها في هذا القطاع إلى 2.3 مليار دولار مقابل 2.5 مليار عام 2020، وفق التقرير.
أما إسرائيل التي لا تعترف رسميا بامتلاكها السلاح النووي، فخصصت 1.2 مليار دولار، كما في العام السابق، بحسب التقرير.
وقدرت آيكان نفقات كوريا الشمالية على برنامجها النووي عام 2021، بـ642 مليون دولار بالمقارنة مع 700 مليون عام 2020.