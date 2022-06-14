https://arabic.sputniknews.com/20220614/تقرير-100-شركة-باعت-أسلحة-بـ-531-مليار-دولار-في-2020-1063602395.html
تقرير: 100 شركة باعت أسلحة بـ 531 مليار دولار في 2020
تقرير: 100 شركة باعت أسلحة بـ 531 مليار دولار في 2020
كشفت إحصائيات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن أضخم 100 شركة سلاح في العالم باعت أسلحة بـ 531 مليار دولار في 2020. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T18:58+0000
2022-06-14T18:58+0000
2022-06-14T18:58+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
الصين
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ولفت التقرير الذي أعده المعهد لهذا العام، أن بياناته تستند لأحدث معلومات أمكن الحصول عليها بشأن مبيعات شركات الأسلحة الكبرى حتى 2020.ورغم الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب جائحة كورونا، إلا أن إجمالي مبيعات شركات السلاح الكبرى حققت نموا في 2020.ما هي أكبر الدول المصدرة للأسلحة؟أورد التقرير بيانات عن 60 دولة يقول إنها تمثل أكبر مصدري الأسلحة في العالم خلال الفترة من 2017 حتى 2021.لكنه أوضح أن 25 دولة منها فقط مسؤولة عن 99 في المئة من صادرات السلاح العالمية في تلك الفترة.وبصورة أكثر تحديدا يقول التقرير إن 5 دول فقط مسؤولة عن 77 في المئة من مبيعات السلاح عالميا وفقا لإحصائيات السنوات الخمس وهي:ولفت التقرير إلى أن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي في 2021 تجاوز تريليوني دولار بنسبة زيادة 0.7 في المئة عن 2020 و12 في المئة عن 2012 ليصل إلى ألفين و113 مليار دولار.
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين
تقرير: 100 شركة باعت أسلحة بـ 531 مليار دولار في 2020
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كشفت إحصائيات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن أضخم 100 شركة سلاح في العالم باعت أسلحة بـ 531 مليار دولار في 2020.
ولفت التقرير الذي أعده المعهد
لهذا العام، أن بياناته تستند لأحدث معلومات أمكن الحصول عليها بشأن مبيعات شركات الأسلحة الكبرى حتى 2020.
ورغم الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب جائحة كورونا، إلا أن إجمالي مبيعات شركات السلاح الكبرى
حققت نموا في 2020.
ما هي أكبر الدول المصدرة للأسلحة؟
أورد التقرير بيانات عن 60 دولة يقول إنها تمثل أكبر مصدري الأسلحة
في العالم خلال الفترة من 2017 حتى 2021.
لكنه أوضح أن 25 دولة منها فقط مسؤولة عن 99 في المئة من صادرات السلاح العالمية في تلك الفترة.
وبصورة أكثر تحديدا يقول التقرير إن 5 دول فقط مسؤولة عن 77 في المئة من مبيعات السلاح عالميا وفقا لإحصائيات السنوات الخمس وهي:
الولايات المتحدة الأمريكية: 39 في المئة من صادرات السلاح
العالمية.
روسيا: 19 في المئة من صادرات السلاح.
فرنسا: 11 في المئة من صادرات السلاح.
الصين: 4.6 في المئة من صادرات السلاح.
ألمانيا: 4.5 في المئة من صادرات السلاح.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي في 2021 تجاوز تريليوني دولار بنسبة زيادة 0.7 في المئة عن 2020 و12 في المئة عن 2012 ليصل إلى ألفين و113 مليار دولار.