https://arabic.sputniknews.com/20220614/تقرير-100-شركة-باعت-أسلحة-بـ-531-مليار-دولار-في-2020-1063602395.html

تقرير: 100 شركة باعت أسلحة بـ 531 مليار دولار في 2020

تقرير: 100 شركة باعت أسلحة بـ 531 مليار دولار في 2020

كشفت إحصائيات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن أضخم 100 شركة سلاح في العالم باعت أسلحة بـ 531 مليار دولار في 2020. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T18:58+0000

2022-06-14T18:58+0000

2022-06-14T18:58+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

الصين

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ولفت التقرير الذي أعده المعهد لهذا العام، أن بياناته تستند لأحدث معلومات أمكن الحصول عليها بشأن مبيعات شركات الأسلحة الكبرى حتى 2020.ورغم الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب جائحة كورونا، إلا أن إجمالي مبيعات شركات السلاح الكبرى حققت نموا في 2020.ما هي أكبر الدول المصدرة للأسلحة؟أورد التقرير بيانات عن 60 دولة يقول إنها تمثل أكبر مصدري الأسلحة في العالم خلال الفترة من 2017 حتى 2021.لكنه أوضح أن 25 دولة منها فقط مسؤولة عن 99 في المئة من صادرات السلاح العالمية في تلك الفترة.وبصورة أكثر تحديدا يقول التقرير إن 5 دول فقط مسؤولة عن 77 في المئة من مبيعات السلاح عالميا وفقا لإحصائيات السنوات الخمس وهي:ولفت التقرير إلى أن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي في 2021 تجاوز تريليوني دولار بنسبة زيادة 0.7 في المئة عن 2020 و12 في المئة عن 2012 ليصل إلى ألفين و113 مليار دولار.

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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الصين