https://arabic.sputniknews.com/20220614/حاملة-الطائرات-الأميرال-كوزنتسوف-تعود-للبحرية-في-الربع-الأول-من-عام-2024--1063564224.html

حاملة الطائرات "الأميرال كوزنتسوف" تعود للبحرية في الربع الأول من عام 2024

حاملة الطائرات "الأميرال كوزنتسوف" تعود للبحرية في الربع الأول من عام 2024

أعلن المدير التنفيذي لشركة بناء السفن المتحدة الروسية، أليكسي رحمانوف، اليوم الثلاثاء، أن حاملة الطائرات، الوحيدة في البحرية الروسية، "الأميرال كوزنتسوف"،... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T09:57+0000

2022-06-14T09:57+0000

2022-06-14T09:57+0000

العالم

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال رحمانوف لوكالة "سبوتنيك": "سيتم تحريك المواعيد النهائية لاستكمال إصلاح وتحديث حاملة الطائرات "الأميرال كوزنتسوف" بعد الإرساء في حوض الإصلاح لمدة شهرين، وسيتم تسليمها للبحرية في الربع الأول من عام 2024"، لافتا إلى أن حاملة الطائرات تقع حاليا في حوض بناء السفن رقم 35 في ميناء مورمانسك.وفي وقت سابق، أخبر رحمانوف وكالة "سبوتنيك" أنه عند توقيع عقد إصلاح وتحديث السفينة وتحديد نطاق العمل المطلوب، كان من المفترض أن يتم إصلاح طوربينة واحدة من الوحدات الغازية الأربع، ثم تبين أن جميع الوحدات الأربع بحاجة إلى إصلاح، وهذا سيستغرق من 10 إلى 11 شهرا من العمل.في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أثناء إنزال "الأميرال كوزنتسوف" إلى الماء، وقع حادث؛ حيث غمرت المياه الرصيف العائم "بي دي – 50" الذي كانت ترسو فيه السفينة، ونتيجة لذلك سقطت رافعة، كانت على الرصيف، على حاملة الطائرات ما ألحق أضرارا بجزء من سطحها. وبعد ذلك، تم نقل "الأميرال كوزنتسوف" إلى حوض بناء السفن رقم 35 في مورمانسك، حيث تعرضت لحريق على متنها جراء شرارة من أعمال اللحام ضربت عنبر السفينة بسبب وجود وقود متسرب؛ ما أدى لمقتل شخصين وإصابة أكثر من اثني عشر شخصا. بالإضافة إلى ذلك، اضطرت شركة بناء السفن المتحدة إلى فسخ عقد مع الشركة التي كانت تبني حوض جاف جديد في مصنع في مورمانسك، حيث تباطأ العمل عشر مرات مما هو مكتوب في العقد. بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن المقاول من تنفيذ الأعمال بما يتناسب مع الأموال المقدمة البالغة 2.6 مليار روبل (ما يعادل 45 مليون دولار).

https://arabic.sputniknews.com/20220614/منظمة-شنغهاي-للتعاون-وجامعة-الدول-العربية-تعتزمان-توقيع-مذكرة-تعاون-1063559376.html

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