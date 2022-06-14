https://arabic.sputniknews.com/20220614/حكومة-الدبيبة-تخصص-336-ألف-دينار-لمتضرري-حريق-بنغازي-1063604043.html

حكومة الدبيبة تخصص 336 ألف دينار لمتضرري حريق بنغازي

حكومة الدبيبة تخصص 336 ألف دينار لمتضرري حريق بنغازي

أعلن مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تخصيص 336 ألف دينار ليبي لمتضرري حريق بنغازي. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T19:37+0000

2022-06-14T19:37+0000

2022-06-14T19:37+0000

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050211907_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_468f62152b6aaa5bcd79366ab5cb793a.jpg

ووجه مجلس الوزراء المبلغ لوزارة الحكم المحلي، وذلك للصرف على الأضرار الناتجة عن الحريق الذي وقع في محطة وقود المالطي بمنطقة الفويهات في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، نتيجة احتراق شاحنة الوقود في الرابع والعشرين من مايو/ أيار الماضي.وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد تعهد في تصريح سابق بتعويض كل المتضررين في هذه الحادثة.ويرى البعض أن هناك حكومة موازية برئاسة فتحي باشاغا انتُخبت من مجلس النواب الليبي، وباشرت أعمالها بشكل رسمي.وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك" يقول المحلل السياسي محمود إسماعيل إن "هناك تضاربا في مواقف الحكومتين، لو تحدثنا عن قرارات عبدالحميد الدبيبة هذه دلالة على عدم اعترافه بالحكومة المُنتخبة من مجلس النواب، ودلالة على أن حكومة الدبيبة مستمرة في ممارسة صلاحياتها في المنطقة الشرقية من ليبيا التي يترأسها فتحي باشاغا".وتابع أن "هذه القيمة التي خصصت للمتضررين ليست كبيرة، ولكن إثارة هذا الموضوع وفي هذا الزمن، كإصدار قرارات والعمل على إحالة مبالغ مالية، يعني أن هذه التصرفات منتجة لأوضاع قانونية من أجل الحيلولة دون أن تمتد يد الحكومة المُنتخبة التي تنتظر أن تعتمد ميزانيتها خلال اليومين القادمين من قِبل مجلس النواب، في جلسة لم يكتب لها النجاح في إقرار الميزانية اليوم".وأضاف أن الغموض السياسي هو سيد الموقف في المشهد الليبي، في ظل تعدد الحكومات التنفيذية واجتماعات خارجية بين لجان مجلسي النواب والدولة، دون وجود حل إلى الآن، مع وجود ترقب لإمكانية أن يصلوا لحل خلال الجولة الثالثة والأخيرة على حد وصف ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية.وتساءل إسماعيل: "هل المجتمع الدولي صادق في دعواه في مساعدة ليبيا؟"، معللا ذلك بأن هناك معارضين لانفراد المبعوثة بالقرارات واستبعاد البعثة بشكل رسمي، وطرح إمكانية تعيين مبعوث جديد للبعثة.واختتم بقوله: "إلى أين تتجه ليبيا في ظل هذه القرارات والتحشيدات العسكرية التي تنبئ على عمليات عسكرية قادمة، وربما الأيام القادمة حبلى بالكثير من الأحداث".

https://arabic.sputniknews.com/20220613/عودة-القنصلية-الإيطالية-للعمل-من-مدينة-بنغازي-1063515590.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار ليبيا اليوم