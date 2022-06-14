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https://arabic.sputniknews.com/20220614/خبير-يوضح-مدى-تأثير-فصل-البنوك-الروسية-عن-نظام-سويفت-على-العملاء-1063581505.html
خبير يوضح مدى تأثير فصل البنوك الروسية عن نظام سويفت على العملاء
خبير يوضح مدى تأثير فصل البنوك الروسية عن نظام سويفت على العملاء
أوضح يوري تفردوكليب، الأستاذ المشارك في قسم تنظيم المؤسسات المالية في رانيبا، لوكالة "سبوتنيك"، كيف يمكن أن يؤثر فصل ثلاثة بنوك روسية جديدة عن نظام "سويفت"... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T13:23+0000
2022-06-14T13:23+0000
روسيا
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قال تفردوكليب إن هذا الإجراء لن يؤثر عمليا على عمل البنوك الروسية لا على المدى البعيد ولا على المدى القريب.وأضاف: "أستطيع أن أقول إن النظام المصرفي المحلي جاهز بالفعل لمثل هذا السيناريو، وهذا كان متوقعا، وقد نوقش هذا لفترة طويلة".وأضاف: "نعم، إنه أمر غير سار، لكن لا يمكن القول إن العقوبات تمنع التحويلات الدولية تماما. على حد علمي، هناك بالفعل خيارات بديلة معينة للبنوك".وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الانفصال عن سويفت لن يكون أمرا بالغ الأهمية لعملاء البنوك.وتابع: "الإزعاج الوحيد للعملاء هو أن المدفوعات قد تستغرق وقتا أطول قليلا من المعتاد، لكن لن تكون أكثر من يوم واحد".
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الرئاسة-الفرنسية-الحزمة-الجديدة-من-العقوبات-الأوروبية-تتضمن-فصل-بنوك-روسية-وبيلاروسية-من-سويفت-1062998688.html
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خبير يوضح مدى تأثير فصل البنوك الروسية عن نظام سويفت على العملاء

13:23 GMT 14.06.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورلوحة إلكترونية مع أسعار الصرف في أحد شوارع موسكو، روسيا 24 فبراير 2022
لوحة إلكترونية مع أسعار الصرف في أحد شوارع موسكو، روسيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أوضح يوري تفردوكليب، الأستاذ المشارك في قسم تنظيم المؤسسات المالية في رانيبا، لوكالة "سبوتنيك"، كيف يمكن أن يؤثر فصل ثلاثة بنوك روسية جديدة عن نظام "سويفت" اعتبارا من 14 يونيو، على عمل هذه البنوك.
قال تفردوكليب إن هذا الإجراء لن يؤثر عمليا على عمل البنوك الروسية لا على المدى البعيد ولا على المدى القريب.
وأضاف: "أستطيع أن أقول إن النظام المصرفي المحلي جاهز بالفعل لمثل هذا السيناريو، وهذا كان متوقعا، وقد نوقش هذا لفترة طويلة".
وأضاف: "نعم، إنه أمر غير سار، لكن لا يمكن القول إن العقوبات تمنع التحويلات الدولية تماما. على حد علمي، هناك بالفعل خيارات بديلة معينة للبنوك".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الانفصال عن سويفت لن يكون أمرا بالغ الأهمية لعملاء البنوك.
وتابع: "الإزعاج الوحيد للعملاء هو أن المدفوعات قد تستغرق وقتا أطول قليلا من المعتاد، لكن لن تكون أكثر من يوم واحد".
قصر الرئاسة الفرنسية في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الرئاسة الفرنسية: الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية تتضمن فصل بنوك روسية وبيلاروسية من "سويفت"
2 يونيو, 14:01 GMT
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