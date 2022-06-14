https://arabic.sputniknews.com/20220614/داخلية-لوغانسك-المرتزقة-الأجانب-يمثلون-نحو-ربع-الجنود-الموجودين-في-مصنع-آزوت-1063578506.html

داخلية لوغانسك: المرتزقة الأجانب يمثلون نحو ربع الجنود الموجودين في مصنع "آزوت"

داخلية لوغانسك: المرتزقة الأجانب يمثلون نحو ربع الجنود الموجودين في مصنع "آزوت"

أعلن مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيتالي كيسيليوف، اليوم الثلاثاء، أن نحو ألفين وخمسمائة جندي موجودون في منطقة مصنع "آزوت" الكيميائي في... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T12:49+0000

2022-06-14T12:49+0000

2022-06-14T12:49+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

جمهورية لوغانسك الشعبية

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موسكو - سبوتنيك. وقال كيسيليوف للقناة الأولى الروسية: "وفقا للحسابات الأولية، فإن ما يقرب من 2.5 ألف جندي موجودين هناك"، مشيرا إلى أن هذا العدد هو نفس عدد المقاتلين الذين كانوا موجودين في منطقة "آزوفستال" في ماريوبول.وأكد كيسيليوف أن نحو 20-25 في المئة من المقاتلين الموجودين في هذه المنطقة من المرتزقة الأجانب، أي نحو 500-600 شخص.أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، في وقت سابق من اليوم، أن السلطات الأوكرانية تقدمت بطلب لفتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من منطقة مصنع "آزوت" الكيميائي في مدينة سيفيرودونيتسك باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية في ليسيتشانسك.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220614/الدفاع-الروسية-الوضع-في-مصنع-آزوت-الكيميائي-يحتوي-على-كل-بوادر-تكرار-سيناريو-ماريوبول-1063572684.html

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جمهورية لوغانسك الشعبية