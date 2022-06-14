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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/داخلية-لوغانسك-المرتزقة-الأجانب-يمثلون-نحو-ربع-الجنود-الموجودين-في-مصنع-آزوت-1063578506.html
داخلية لوغانسك: المرتزقة الأجانب يمثلون نحو ربع الجنود الموجودين في مصنع "آزوت"
داخلية لوغانسك: المرتزقة الأجانب يمثلون نحو ربع الجنود الموجودين في مصنع "آزوت"
أعلن مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيتالي كيسيليوف، اليوم الثلاثاء، أن نحو ألفين وخمسمائة جندي موجودون في منطقة مصنع "آزوت" الكيميائي في... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T12:49+0000
2022-06-14T12:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
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موسكو - سبوتنيك. وقال كيسيليوف للقناة الأولى الروسية: "وفقا للحسابات الأولية، فإن ما يقرب من 2.5 ألف جندي موجودين هناك"، مشيرا إلى أن هذا العدد هو نفس عدد المقاتلين الذين كانوا موجودين في منطقة "آزوفستال" في ماريوبول.وأكد كيسيليوف أن نحو 20-25 في المئة من المقاتلين الموجودين في هذه المنطقة من المرتزقة الأجانب، أي نحو 500-600 شخص.أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، في وقت سابق من اليوم، أن السلطات الأوكرانية تقدمت بطلب لفتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من منطقة مصنع "آزوت" الكيميائي في مدينة سيفيرودونيتسك باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية في ليسيتشانسك.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/الدفاع-الروسية-الوضع-في-مصنع-آزوت-الكيميائي-يحتوي-على-كل-بوادر-تكرار-سيناريو-ماريوبول-1063572684.html
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داخلية لوغانسك: المرتزقة الأجانب يمثلون نحو ربع الجنود الموجودين في مصنع "آزوت"

12:49 GMT 14.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورجندي روسي يؤدي مهامه بالقرب من مصنع "آزوفستال"
جندي روسي يؤدي مهامه بالقرب من مصنع آزوفستال - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلن مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيتالي كيسيليوف، اليوم الثلاثاء، أن نحو ألفين وخمسمائة جندي موجودون في منطقة مصنع "آزوت" الكيميائي في مدينة سيفيرودونيتسك، مشيرا إلى أن نسبة المرتزقة الأجانب تمثل نحو 25 في المئة.
موسكو - سبوتنيك. وقال كيسيليوف للقناة الأولى الروسية: "وفقا للحسابات الأولية، فإن ما يقرب من 2.5 ألف جندي موجودين هناك"، مشيرا إلى أن هذا العدد هو نفس عدد المقاتلين الذين كانوا موجودين في منطقة "آزوفستال" في ماريوبول.
وأكد كيسيليوف أن نحو 20-25 في المئة من المقاتلين الموجودين في هذه المنطقة من المرتزقة الأجانب، أي نحو 500-600 شخص.
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، في وقت سابق من اليوم، أن السلطات الأوكرانية تقدمت بطلب لفتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من منطقة مصنع "آزوت" الكيميائي في مدينة سيفيرودونيتسك باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية في ليسيتشانسك.
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
مركبات عسكرية روسية ترافق حافلات تنقل مسلحين من كتيبة آزوف المتطرفة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
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الدفاع الروسية: الوضع في مصنع "آزوت" الكيميائي يحتوي على كل بوادر تكرار "سيناريو ماريوبول"
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