https://arabic.sputniknews.com/20220614/دبي-تفتتح-مكتبة-محمد-بن-راشد-بمنظومة-متكاملة-من-الذكاء-الاصطناعي-1063592430.html
دبي تفتتح "مكتبة محمد بن راشد" بمنظومة متكاملة من الذكاء الاصطناعي
دبي تفتتح "مكتبة محمد بن راشد" بمنظومة متكاملة من الذكاء الاصطناعي
افتتح محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "مكتبة محمد بن راشد"، أمس الاثنين. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T15:24+0000
2022-06-14T15:24+0000
2022-06-14T15:24+0000
العالم العربي
دبي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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وخلال حفل الافتتاح، قال حاكم دبي: "افتتحنا بحمد الله اليوم "مكتبة محمد بن راشد".. صرح للعلم ومنارة للمعرفة".وأشار إلى أن المبنى يضم 7 طوابق، والذي يشمل على 9 مكتبات تخصصية وأكثر من مليون كتاب و6 ملايين أطروحة بحثية، بميزانية بلغت مليار درهم إماراتي، مضيفا: "هدفنا ترسيخ هويتنا وثقافتنا وفكرنا.. وصنع مستقبل أجيالنا"، وفقا لموقع "هسبريس".من جهته، أكد محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن "المكتبة تجسّد رؤية محمد بن راشد الهادفة إلى تعزيز القطاع الثقافي والمعرفي في دولة الإمارات".وبحسب موقع "العين"، أشار محمد سالم المزروعي، المدير التنفيذي لمكتبة محمد بن راشد، إلى أن هذا الصرح الثقافي هو الأول من نوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط الذي يعتمد على منظومة متكاملة من الذكاء الاصطناعي.وستفتح المكتبة أبوابها للجمهور ولجميع محبي القراءة والعلم في الإمارات وجميع أنحاء العالم يوم الخميس المقبل.
دبي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, دبي, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
دبي تفتتح "مكتبة محمد بن راشد" بمنظومة متكاملة من الذكاء الاصطناعي
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افتتح محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "مكتبة محمد بن راشد"، أمس الاثنين.
وخلال حفل الافتتاح، قال حاكم دبي: "افتتحنا بحمد الله اليوم "مكتبة محمد بن راشد".. صرح للعلم ومنارة للمعرفة".
وأشار إلى أن المبنى يضم 7 طوابق، والذي يشمل على 9 مكتبات تخصصية وأكثر من مليون كتاب و6 ملايين أطروحة بحثية، بميزانية بلغت مليار درهم إماراتي، مضيفا: "هدفنا ترسيخ هويتنا وثقافتنا وفكرنا.. وصنع مستقبل أجيالنا"، وفقا لموقع "هسبريس".
من جهته، أكد محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن "المكتبة تجسّد رؤية محمد بن راشد الهادفة إلى تعزيز القطاع الثقافي والمعرفي في دولة الإمارات".
وبحسب موقع "العين
"، أشار محمد سالم المزروعي، المدير التنفيذي لمكتبة محمد بن راشد، إلى أن هذا الصرح الثقافي هو الأول من نوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط الذي يعتمد على منظومة متكاملة من الذكاء الاصطناعي.
وستفتح المكتبة أبوابها للجمهور ولجميع محبي القراءة والعلم في الإمارات وجميع أنحاء العالم يوم الخميس المقبل.