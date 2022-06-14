دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ "غراد" على بلدة بانتيليمونوفكا
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko/
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الثلاثاء، إطلاق القوات الأوكرانية 10 صواريخ غراد من نوع "بي إم 21" على منطقة بانتيليمونوفكا في الجمهورية.
وقالت الممثلية في بيان لها على " تلغرام :" بعد الساعة 03.00 بالتوقيت المحلي تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا باتجاه بلدة أفدييفكا(منطقة بانتيليمونوفكا)، وجرى إطلاق 10 صواريخ غراد من نوع "بي إم 21".
فضلا عن ذلك، ذكرت الممثلية أن القوات الأوكرانية أطلقت عند الساعة 4.20 صباحًا، 8 قذائف من عيار 122 ملم على بلدة غولموفسكي في الجمهورية.
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من الهجمات المتكررة التي تشنها كييف ضدهما.
فضلا عن ذلك، ذكرت الممثلية أن القوات الأوكرانية أطلقت عند الساعة 4.20 صباحًا، 8 قذائف من عيار 122 ملم على بلدة غولموفسكي في الجمهورية.
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من الهجمات المتكررة التي تشنها كييف ضدهما.