عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تطلق-10-صواريخ-غراد-على-بلدة-بانتيليمونوفكا-1063549540.html
دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ "غراد" على بلدة بانتيليمونوفكا
دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ "غراد" على بلدة بانتيليمونوفكا
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الثلاثاء، إطلاق القوات الأوكرانية 10 صواريخ غراد من نوع "بي... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T05:47+0000
2022-06-14T05:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062577760_0:293:3073:2021_1920x0_80_0_0_fb595ef571a3363395ce1d2525a66c25.jpg
وقالت الممثلية في بيان لها على " تلغرام :" بعد الساعة 03.00 بالتوقيت المحلي تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا باتجاه بلدة أفدييفكا(منطقة بانتيليمونوفكا)، وجرى إطلاق 10 صواريخ غراد من نوع "بي إم 21".فضلا عن ذلك، ذكرت الممثلية أن القوات الأوكرانية أطلقت عند الساعة 4.20 صباحًا، 8 قذائف من عيار 122 ملم على بلدة غولموفسكي في الجمهورية.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من الهجمات المتكررة التي تشنها كييف ضدهما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062577760_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_00c83b75dc5555017043f1017fed21cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ "غراد" على بلدة بانتيليمونوفكا

05:47 GMT 14.06.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الثلاثاء، إطلاق القوات الأوكرانية 10 صواريخ غراد من نوع "بي إم 21" على منطقة بانتيليمونوفكا في الجمهورية.
وقالت الممثلية في بيان لها على " تلغرام :" بعد الساعة 03.00 بالتوقيت المحلي تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا باتجاه بلدة أفدييفكا(منطقة بانتيليمونوفكا)، وجرى إطلاق 10 صواريخ غراد من نوع "بي إم 21".

فضلا عن ذلك، ذكرت الممثلية أن القوات الأوكرانية أطلقت عند الساعة 4.20 صباحًا، 8 قذائف من عيار 122 ملم على بلدة غولموفسكي في الجمهورية.

وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من الهجمات المتكررة التي تشنها كييف ضدهما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала