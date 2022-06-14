https://arabic.sputniknews.com/20220614/رئيس-الجبل-الأسود-يأمل-في-مستقبل-من-التعاون-الأوروبي-الروسي-1063594665.html
رئيس الجبل الأسود يأمل في مستقبل من التعاون الأوروبي الروسي
رئيس الجبل الأسود يأمل في مستقبل من التعاون الأوروبي الروسي
أعرب رئيس الجبل الأسود ميلو دوكانوفيتش، اليوم الثلاثاء، عن أمله في توثيق التعاون الأوروبي الروسي في المستقبل، مشددا على أن وجود أجندات جيوسياسية متنوعة يؤدي... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T16:23+0000
2022-06-14T16:23+0000
2022-06-14T16:23+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو- سبوتنيك. وقال دوكانوفيتش في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل في بودغوريتشا: "إنه لسوء الحظ أن يتصرف الجميع من منطلق مصلحتهم الجيوسياسية بالطريقة التي يعتبرون بها ذلك أكثر إنتاجية".وأضاف: "أعتقد أنه ليس مثمرا سواء بالنسبة لأوروبا أو لروسيا، وأن المستقبل - إن لم يكن مستقبلنا المنظور - سيجلب شراكة عالية الجودة بين روسيا وأوروبا بالنظر إلى حقيقة أننا لا نستطيع تجنب الجغرافيا".في وقت سابق من يونيو/ حزيران، منعت سلطات بلغاريا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية طائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من التحليق عبر مجالها الجوي أثناء قيامه بزيارة عمل إلى بلغراد الصربية في الفترة من 6 إلى 7 يونيو.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
رئيس الجبل الأسود يأمل في مستقبل من التعاون الأوروبي الروسي
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أعرب رئيس الجبل الأسود ميلو دوكانوفيتش، اليوم الثلاثاء، عن أمله في توثيق التعاون الأوروبي الروسي في المستقبل، مشددا على أن وجود أجندات جيوسياسية متنوعة يؤدي إلى نتائج عكسية للجانبين.
موسكو- سبوتنيك
. وقال دوكانوفيتش في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل في بودغوريتشا: "إنه لسوء الحظ أن يتصرف الجميع من منطلق مصلحتهم الجيوسياسية بالطريقة التي يعتبرون بها ذلك أكثر إنتاجية".
وأضاف: "أعتقد أنه ليس مثمرا سواء بالنسبة لأوروبا أو لروسيا، وأن المستقبل - إن لم يكن مستقبلنا المنظور - سيجلب شراكة عالية الجودة بين روسيا وأوروبا بالنظر إلى حقيقة أننا لا نستطيع تجنب الجغرافيا".
في وقت سابق من يونيو/ حزيران، منعت سلطات بلغاريا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية طائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من التحليق عبر مجالها الجوي
أثناء قيامه بزيارة عمل إلى بلغراد الصربية في الفترة من 6 إلى 7 يونيو.