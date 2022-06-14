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https://arabic.sputniknews.com/20220614/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يعلن-البدء-في-تصدير-القمح-من-عام-2023-1063566677.html
رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن البدء في تصدير القمح من عام 2023
رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن البدء في تصدير القمح من عام 2023
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن بلاده ستبدأ في تصدير القمح اعتبارا من العام المقبل 2023، لافتا إلى أنه يتم تسجيل إنجاز ملحوظ في الزراعة القائمة على... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T10:34+0000
2022-06-14T10:34+0000
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وقال في كلمته أمام الدورة العادية الـ13 لمجلس نواب الشعب، إن "صناعة التصدير في إثيوبيا أظهرت زيادة ملحوظة على الرغم من الضغوط، بما في ذلك إنهاء امتياز قانون أغوا، من بين أمور أخرى"، وفقا لشبكة "فانا" الإثيوبية.وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أن "هناك جهودا مختلفة جارية لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي، لافتا إلى أنه تمت زراعة 28 بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد بمساعدة نظام الزراعة الآلي".كما أشار إلى أن "45 بالمئة من إجمالي الأراضي قد تم تضمينها في نظام الزراعة العنقودية، فضلا عن أن الأمة قد أمنت 336 مليون قنطار من إنتاج المحاصيل من موسم "مهر".وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في كلمته اليوم الثلاثاء أنه "من المتوقع أن يتم جمع ما يقرب من 24 مليون قنطار من إنتاج المحاصيل من إنتاج القمح الجاري، القائم على الري الصيفي".
https://arabic.sputniknews.com/20220320/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يناشد-بلاده-بتحقيق-اكتفائها-من-القمح-بسبب-الأحداث-العالمية-1060126306.html
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أخبار إثيوبيا, العالم

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن البدء في تصدير القمح من عام 2023

10:34 GMT 14.06.2022
© AP Photo / Mulugeta Ayeneرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
© AP Photo / Mulugeta Ayene
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أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن بلاده ستبدأ في تصدير القمح اعتبارا من العام المقبل 2023، لافتا إلى أنه يتم تسجيل إنجاز ملحوظ في الزراعة القائمة على الري.
وقال في كلمته أمام الدورة العادية الـ13 لمجلس نواب الشعب، إن "صناعة التصدير في إثيوبيا أظهرت زيادة ملحوظة على الرغم من الضغوط، بما في ذلك إنهاء امتياز قانون أغوا، من بين أمور أخرى"، وفقا لشبكة "فانا" الإثيوبية.
وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أن "هناك جهودا مختلفة جارية لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي، لافتا إلى أنه تمت زراعة 28 بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد بمساعدة نظام الزراعة الآلي".
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رئيس الوزراء الإثيوبي يناشد بلاده بتحقيق اكتفائها من القمح بسبب الأحداث العالمية
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كما أشار إلى أن "45 بالمئة من إجمالي الأراضي قد تم تضمينها في نظام الزراعة العنقودية، فضلا عن أن الأمة قد أمنت 336 مليون قنطار من إنتاج المحاصيل من موسم "مهر".
وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في كلمته اليوم الثلاثاء أنه "من المتوقع أن يتم جمع ما يقرب من 24 مليون قنطار من إنتاج المحاصيل من إنتاج القمح الجاري، القائم على الري الصيفي".
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