https://arabic.sputniknews.com/20220614/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يعلن-البدء-في-تصدير-القمح-من-عام-2023-1063566677.html

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن البدء في تصدير القمح من عام 2023

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن البدء في تصدير القمح من عام 2023

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن بلاده ستبدأ في تصدير القمح اعتبارا من العام المقبل 2023، لافتا إلى أنه يتم تسجيل إنجاز ملحوظ في الزراعة القائمة على... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T10:34+0000

2022-06-14T10:34+0000

2022-06-14T10:34+0000

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وقال في كلمته أمام الدورة العادية الـ13 لمجلس نواب الشعب، إن "صناعة التصدير في إثيوبيا أظهرت زيادة ملحوظة على الرغم من الضغوط، بما في ذلك إنهاء امتياز قانون أغوا، من بين أمور أخرى"، وفقا لشبكة "فانا" الإثيوبية.وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أن "هناك جهودا مختلفة جارية لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي، لافتا إلى أنه تمت زراعة 28 بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد بمساعدة نظام الزراعة الآلي".كما أشار إلى أن "45 بالمئة من إجمالي الأراضي قد تم تضمينها في نظام الزراعة العنقودية، فضلا عن أن الأمة قد أمنت 336 مليون قنطار من إنتاج المحاصيل من موسم "مهر".وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في كلمته اليوم الثلاثاء أنه "من المتوقع أن يتم جمع ما يقرب من 24 مليون قنطار من إنتاج المحاصيل من إنتاج القمح الجاري، القائم على الري الصيفي".

https://arabic.sputniknews.com/20220320/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يناشد-بلاده-بتحقيق-اكتفائها-من-القمح-بسبب-الأحداث-العالمية-1060126306.html

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